Filippo D’Aiuto: “Tutti si guardavano, era il momento per provarci. Mi sono venuti i brividi”

Giornata memorabile per Filippo D’Aiuto, che ha vinto la seconda tappa della Settimana Internazionale Coppi & Bartali, storico evento che fa parte del calendario della Coppa Italia delle Regioni. Il 24enne ha attaccato in solitaria quando mancavano cinque chilometri al traguardo di Masselengo e ha sorpreso il gruppo, contenendone la rimonta e trionfando a braccia alzate. Primo successo da professionista per l’alfiere della General Store – Essegibi – F.Lli Curia, che ora potrebbe essere entrato in una nuova dimensione.

Il friulano ha espresso tutta la propria soddisfazione al termine della frazione: “È stata una giornata molto nervosa soprattutto per il vento, ci sono state diverse cadute e proprio alla fine del circuito ero rimasto attardato, fortunatamente sono riuscito a rientrare. A circa 8 km dal traguardo era appena stato neutralizzato un ventaglio di una decina di atleti, eravamo praticamente a pancia a terra, ma all’improvviso ci siamo fermati. In gruppo nessuno si muoveva, tutti si guardavano anche perché il vento era contro, ho capito subito che era l’unico momento possibile per provarci. Ci ho sperato fino alla fine anche se credevo che mi avrebbero ripreso, non si aspettavano che qualcuno potesse resistere e devo dire che mi è andata piuttosto bene“.

Il nuovo leader della classifica generale ha poi proseguito nella propria analisi: “Negli ultimi chilometri ho dato veramente tutto, sapevo che avevo un po’ di margine ma non era sufficiente. Poi con la svolta a destra a 300 m all’arrivo ho visto il traguardo e lì ho iniziato a crederci un po’ di più, mi sono venuti i brividi e in quel momento ci ho creduto fino in fondo. Questa vittoria mi dà una motivazione incredibile, sono felicissimo, anche se credo di non aver ancora realizzato in pieno quello che ho fatto“.