CiclismoStrada
Classifica Coppa Italia delle Regioni 2026: Donati si conferma al comando
La Settimana Internazionale Coppi&Bartali è tornata ad animare la scena del grande ciclismo italiano e quest’oggi è calato il sipario sulla seconda tappa. Una frazione che ha visto il successo di Filippo D’Aiuto. Il 24enne corridore della General Store – Essegibi – F.Lli Curia ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera in una corsa che fa parte del calendario della Coppa Italia delle Regioni 2026.
Un circuito quest’ultimo ideato dalla Lega del ciclismo professionistico e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che include diverse gare del calendario internazionale UCI (maschili e femminili) che si svolgono in Italia, a cui partecipano squadre World Tour, Professional e Continental, confermando il ruolo centrale della prova nel calendario ciclistico nazionale e internazionale.
In considerazioni di quanto è accaduto nei precedenti appuntamenti, ovvero nel Giro di Sardegna, nel Trofeo Laigueglia, nella Milano-Torino e nelle prime due frazioni della citata Settimana Internazionale Coppi&Bartali, si conferma il primato di Davide Donati (Red Bull Bora Hansgrohe Rookies) con 110 punti (vincitore della classifica a punti del Giro di Sardegna (due tappe conquistate)), a precedere Gianmarco Garofoli (Soudal Quick Step) 85 punti e Filippo Zana (Soudal Quick Step) 72 punti, vincitore del Giro di Sardegna.
Di seguito la classifica aggiornata della Coppa Italia delle Regioni:
CLASSIFICA COPPA ITALIA DELLE REGIONI 2026
1 DONATI DAVIDE 2005 RED BULL – BORA – HANSGROHE ROOKIES RBC 110
2 GAROFOLI GIANMARCO 2002 SOUDAL QUICK-STEP SOQ 85
3 ZANA FILIPPO 1999 SOUDAL QUICK-STEP SOQ 72
4 ULISSI DIEGO 1989 XDS ASTANA TEAM XAT 68
5 GARIBBO NICOLÒ 1999 TEAM UKYO TUK 58
6 TIBERI ANTONIO 2001 BAHRAIN VICTORIOUS TBV 42
7 PERSICO DAVIDE 2001 MBH BANK CSB TELECOM FORT MBH 40
8 D’AIUTO Filippo 2002 GENERAL STORE – ESSEGIBI – F.LLI CURIA GEF 40
9 ZANONCELLO ENRICO 1997 BARDIANI CSF 7 SABER BCS 37
10 PELLIZZARI GIULIO 2023 RED BULL – BORA – HANSGROHE RBH 35
11 MENGHINI ALESSIO 2004 TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA TER 35
12 MAGLI FILIPPO 1999 BARDIANI CSF 7 SABER BCS 33
13 IACOMONI FEDERICO 2002 TEAM UKYO TUK 33
14 BALLABIO GIACOMO 1998 TEAM VORARLBERG VBG 32
15 VERRE ALESSANDRO 2001 MBH BANK CSB TELECOM FORT MBH 30
16 VENDRAME ANDREA 1994 TEAM JAYCO ALULA JAY 30
17 MOSCHETTI Matteo 1996 PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM PQT 30
18 DATI TOMMASO 2002 TEAM UKYO TUK 27
19 SCARONI CHRISTIAN 1997 XDS ASTANA TEAM XAT 26
20 BESSEGA Tommaso 2004 TEAM POLTI VISITMALTA PTV 26
21 FANCELLU ALESSANDRO 2000 MBH BANK CSB TELECOM FORT MBH 24
22 MAGAGNOTTI Alessio 2007 RED BULL – BORA – HANSGROHE RBH 22
23 CONCI NICOLA 1997 XDS ASTANA TEAM XAT 22
24 GUALDI SIMONE 2005 LOTTO INTERMARCHE’ LOI 20
25 FORTUNATO LORENZO 1996 XDS ASTANA TEAM XAT 20
26 ARRIGHETTI NICOLO’ 2004 GENERAL STORE – ESSEGIBI – F.LLI CURIA GEF 20
27 LORELLO RICCARDO 2005 S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK PAD 19
28 DE CASSAN DAVIDE 2002 GENERAL STORE – ESSEGIBI – F.LLI CURIA GEF 19
29 CAPRA THOMAS 2005 BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM BVD 15
30 URSELLA LORENZO 2003 S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK PAD 13
31 SAMBINELLO ENEA 2006 UAE TEAM EMIRATES GEN-Z UAZ 13
32 PESENTI Thomas 1999 TEAM POLTI VISITMALTA PTV 11
33 ZOCCARATO SAMUELE 1998 MBH BANK CSB TELECOM FORT MBH 10
34 PALETTI LUCA 2004 BARDIANI CSF 7 SABER BCS 10
35 BAMBAGIONI Tommaso 2005 TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA TER 10
36 TURCONI Filippo 2005 BARDIANI CSF 7 SABER BCS 7
37 BORTOLUZZI GIOVANNI 2002 GENERAL STORE – ESSEGIBI – F.LLI CURIA GEF 7
38 VESCO LEONARDO 2005 BIESSE – CARRERA – PREMAC BIE 5
39 D’AMATO ANDREA 2002 TEAM UKYO TUK 5
40 COLNAGHI Luca 1999 BARDIANI CSF 7 SABER BCS 5
41 BATTISTELLA Samuele 1998 EF EDUCATION – EASYPOST EFE 5
42 DE LONGHI LORENZO 2006 CAMPANA IMBALLAGGI-MORBIATO-TRENTINO CMP 4
43 RIDOLFO FILIPPO 2001 TEAM NOVO NORDISK TNN 3
44 PIETROBON ANDREA 1999 TEAM POLTI VISITMALTA PTV 1
45 GIULIANO Dario 2005 TEAM POLTI VISITMALTA PTV 1
46 BIANCALANI ANDREA 2000 BELTRAMI TSA TRE COLLI BTC 1