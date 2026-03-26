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Ciclismo, torna lo spettacolo ad Harelbeke con la E3 Saxo Classic. Van der Poel a caccia del tris
Il calendario del ciclismo internazionale è entrato in quella fase della stagione dove a ricoprire il ruolo di protagonisti sono i muri e i settori in pavé. Cominciano infatti le grandi classiche del Nord e tra le prime c’è la E3 Saxo Classic, arrivata alla sua sessantottesima edizione, con partenza ed arrivo ad Harelbeke e dove l’uomo più atteso è senza alcun dubbio Mathieu Van der Poel, che va a caccia del tris dopo i successi delle ultime due stagioni.
La Visma punterà tutto su Christophe Laporte, che sarà il capitano e che sembra essere ritornato in buona forma dopo una stagione passata decisamente complicata. Fari puntati anche su Mads Pedersen, capitano della Lidl-Trek e secondo l’anno passato. Il danese ha recuperato dall’infortunio di inizio anno e sembra essere il principale rivale di Van der Poel. Fari puntati anche sullo sloveno Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) e soprattutto sul francese Romain Gregoire (Groupama-FDJ United), ma attenzione anche in casa UAE Team Emirates al belga Florian Vermeersch, senza dimenticare il connazionale Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) e l’eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team).
Non ci sarà Filippo Ganna, che era giunto sul podio in terza posizione l’anno scorso. Sono pochi gli italiani al via e le maggiori speranze sono riposte su un Matteo Trentin (Tudor) apparso con una buona gambe nelle ultime uscite e su Alberto Bettiol, che dovrebbe essere l’uomo di punta dell’Astana.