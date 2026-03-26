Ciclismo, torna lo spettacolo ad Harelbeke con la E3 Saxo Classic. Van der Poel a caccia del tris

Il calendario del ciclismo internazionale è entrato in quella fase della stagione dove a ricoprire il ruolo di protagonisti sono i muri e i settori in pavé. Cominciano infatti le grandi classiche del Nord e tra le prime c’è la E3 Saxo Classic, arrivata alla sua sessantottesima edizione, con partenza ed arrivo ad Harelbeke e dove l’uomo più atteso è senza alcun dubbio Mathieu Van der Poel, che va a caccia del tris dopo i successi delle ultime due stagioni.

Il tracciato segue sostanzialmente quello delle edizioni passate, con partenza e arrivo nella cittadina belga dopo un totale di 208,5 chilometri. Lungo il percorso i corridori dovranno superare sedici muri e attraversare sette tratti in pavé. Dopo pochi chilometri si incontrerà subito il Katteberg, seguito da La Houppe e dal Berg Ten Stene. In seguito si affronterà il nuovo versante dell’Oude Kwaremont, caratterizzato da una pendenza media del 4%, salita che tornerà protagonista anche più avanti, precisamente attorno al chilometro 171. Nella fase finale si entrerà nel vivo con il passaggio sul Karnemelkebeekstraat, prima di affrontare l’ultimo tratto in pavé rappresentato dal Varenstraat e l’ultima asperità di giornata, il Tiegemberg. Dopo aver superato queste difficoltà, i corridori avranno davanti circa quindici chilometri completamente pianeggianti fin al traguardo di Harelbeke. Sfoglia online il n.11 di Azzurra! Il pagellone sport per sport delle Olimpiadi, i nomi nuovi dell'Italia verso il 2030, l'intervista a Carlos D'Ambrosio e tanto altro! Una corsa dunque che negli ultimi due anni è stata il regno di Mathieu Van der Poel ed il campione olandese sicuramente cercherà la terza vittoria per dimenticare anche la delusione del mancato successo alla Milano-Sanremo. Non è presente Tadej Pogacar e non ci sarà nemmeno un altro grande rivale come Wout Van Aert, vincitore della E3 nel 2022 e soprattutto nel 2023, in un’edizione indimenticabile e con un podio regale visto che dietro al belga si era classifica Van der Poel e Pogacar.

La Visma punterà tutto su Christophe Laporte, che sarà il capitano e che sembra essere ritornato in buona forma dopo una stagione passata decisamente complicata. Fari puntati anche su Mads Pedersen, capitano della Lidl-Trek e secondo l’anno passato. Il danese ha recuperato dall’infortunio di inizio anno e sembra essere il principale rivale di Van der Poel. Fari puntati anche sullo sloveno Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) e soprattutto sul francese Romain Gregoire (Groupama-FDJ United), ma attenzione anche in casa UAE Team Emirates al belga Florian Vermeersch, senza dimenticare il connazionale Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) e l’eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team).

Non ci sarà Filippo Ganna, che era giunto sul podio in terza posizione l’anno scorso. Sono pochi gli italiani al via e le maggiori speranze sono riposte su un Matteo Trentin (Tudor) apparso con una buona gambe nelle ultime uscite e su Alberto Bettiol, che dovrebbe essere l’uomo di punta dell’Astana.