Ambesi: “Sinner alza o abbassa il livello a piacimento. Lo vedo in controllo, c’è solo una criticità”

Tanti come sempre i temi toccati da Massimiliano Ambesi nel corso dell’ultima puntati di TennisMania, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport condotta da Dario Puppo con la partecipazione di Guido Monaco e dello stesso Ambesi. L’opinionista e voce per Eurosport ha espresso le sue considerazioni sul livello mostrato da Jannik Sinner in occasione del quarto di finale dell’ATP di Madrid 2026, nel quale il numero uno al mondo ha superato lo spagnolo Rafael Jodar.

Ambesi ha esordito così: “Nei momenti importanti Sinner si è fatto trovare presente, in una partita in cui secondo me non ha mai alzato tanto l’asticella. Ha cercato di capire che avversario avesse di fronte, trovando una sua dimensione nel contesto di gioco tra appoggi e luminosità. Ogniqualvolta è servito, Sinner ha alzato l’asticella e ha rimesso le cose in ordine. E’ stato esattamente quello che ci aspettavamo. Jodar è un prospetto importante, ma in questo momento è difficile che possa vincere una partita anche con un Sinner al 75/80%. L’italiano ha accelerato e decelerato a piacimento. Una dimostrazione di superiorità che ci aspettavamo. Sinner sapeva di avere in mano la partita. Inizialmente aveva problemi di mobilità. Nel momento in cui ha iniziato a sbagliare meno e tirare più profondo, il primo set si è spostato dalla sua parte”.

La tranquillità di Sinner ed i problemi legati al campo: “Le condizioni gli creano del nervoso. Poi lui non è sguaiato nelle reazione, ma si vede che anche le luci gli danno fastidio. C’è stato tanto studio della partita all’inizio da parte di Sinner. Quando ha deciso di chiuderla, ha cambiato posizione in risposta. Ogni volta che bisognava alzare il livello del gioco, lo ha fatto. A me sembra che in questo momento Sinner abbia quasi tutto sotto controllo: accende e spegne quando serve. Quello che gli crea patemi è il contesto di gioco. Il grande ostacolo al momento mi pare legato al campo, alle luci, al terreno un giorno più veloce o lento: al momento è molto attento su questo”.

Sulla semifinale con Fils ha infine concluso: “La partita con Fils non è scontata. Vediamo il francese come si trova contro un giocatore che risponde come Sinner, che possiamo considerare il migliore al mondo in questo fondamentale. Lehecka non è mai riuscito a prendere in mano lo scambio contro il francese. Fils dovrà alzare oltremodo il livello per giocarsela”.