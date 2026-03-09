Un mostruoso Filippo Ganna domina la cronometro della Tirreno-Adriatico! Brilla Tiberi, stupisce Pellizzari

Sono quattro negli ultimi cinque anni. Lido di Camaiore può intitolare il suo lungomare a Filippo Ganna, che è imbattibile lungo le strade della Versilia nella cronometro inaugurale della Tirreno-Adriatico. Era il suo obiettivo ed è riuscito nuovamente a centrarlo: con la maglia tricolore sulle spalle il fuoriclasse piemontese si è preso il successo numero 38 in carriera, secondo in questa stagione.

11,5 chilometri con percorso completamente piatto e pochissime curve da affrontare, perfetta per cronomen puri, perfetta per Filippo Ganna che ha messo in mostra una gamba devastante, addirittura migliore a quella vista l’anno scorso se si vanno a confrontare i tempi. 12’08” il tempo ad una velocità clamorosa di 56.225 km/h. Ovviamente per lui la maglia di leader, con un occhio rivolto alla classifica finale (l’anno scorso chiuse secondo).

Il primo degli umani è un compagno di squadra di Ganna: Ineos Grenadiers che fa la voce grossa piazzando tre uomini tra i primi quattro con Thymen Arensman secondo a 22” e Magnus Sheffield quarto a 27”, mentre terzo è il tedesco Max Walscheid (Lidl – Trek). Da sottolineare anche l’eccellente quinta piazza di Jonathan Milan.

Primi distacchi minimi tra i big in chiave classifica generale. Primoz Roglic è il migliore, guadagnando un paio di secondi su Antonio Tiberi e 5” su Isaac del Toro. Benissimo anche Giulio Pellizzari che dimostra grandissimi progressi a cronometro chiudendo dodicesimo.