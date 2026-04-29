LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar farà il vuoto sulla dura salita di Ovronnaz?

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Romandia 2026. Dopo il prologo a cronometro di ieri, vinto da Dorian Godon, inizia ufficialmente la settantanovesima edizione del Giro di Romandia con una frazione di 171.2 km tutta nei dintorni di Martigny, che ospiterà sia la partenza che l’arrivo.

Il percorso prevede un circuito con al centro la salita di La Rasse (2.5 km all’8.4%). Dopo il terzo passaggio su quest’ascesa i corridori cambieranno strada per andare a prendere la dura salita di Ovronnaz (8.9 km al 9.8% con gli ultimi 2.7 km ad una pendenza media del 10.4%). Dalla cima di questa salita mancheranno circa 35 chilometri al traguardo.

Tutti gli occhi sono puntati su Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG). La curiosità è per capire quali siano le intenzioni dello sloveno: le salite in questa breve corsa a tappe non mancheranno ed il campione del mondo potrebbe aspettare altre tappe più dure per dare spettacolo. Alle spalle di Pogacar sono tanti i corridori che potrebbero puntare alla vittoria, soprattutto nello scenario di un possibile arrivo in volata a gruppo ristretto. Attenzione soprattutto al duo della Red Bull – BORA – hansgrohe composto da Primoz Roglic e Florian Lipowitz.

La partenza ufficiale è prevista per le 13.30 da Martigny. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale integrale della prima tappa del Giro di Romandia con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione di questa frazione. Buon divertimento!