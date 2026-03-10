CiclismoSport in tvStrada
Startlist cronometro a squadre Parigi-Nizza 2026: orari, n. di partenza, tv, streaming
Proseguirà oggi, martedì 10 marzo, la Parigi-Nizza 2026 di ciclismo: in programma la cronometro a squadre con partenza da Cosne-Cours-sur-Loire ed arrivo a Pouilly-sur-Loire, della lunghezza di 23.5 km. Saranno 22 le formazioni al via: la prima partirà alle ore 15.10, l’ultima arriverà al traguardo attorno alle ore 17.00.
L’edizione numero 84 della Parigi-Nizza di ciclismo su strada vede al comando della classifica generale dopo due tappe lo statunitense Luke Lamperti, della EF Education – EasyPost, formazione che quest’oggi scatterà per ultima alle ore 16.34. Il miglior azzurro è Matteo Trentin, della Tudor Pro Cycling Team, 16° a 12″.
La diretta tv della terza tappa della Parigi-Nizza 2026 non sarà visibile, mentre la diretta streaming sarà affidata a Discovery Plus ed HBO Max, e dalle 15.45 anche ad Eurosport 2 HD e DAZN. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale della terza frazione della manifestazione transalpina.
CALENDARIO PARIGI-NIZZA 2026
Martedì 10 marzo
Terza tappa: Cosne-Cours-sur-Loire – Pouilly-sur-Loire (cronometro a squadre, 23.5 km)
Orario partenza prima squadra: 15.10
Orario d’arrivo previsto ultima squadra: 17.00 circa
PROGRAMMA PARIGI-NIZZA 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Discovery Plus ed HBO Max, dalle 15.45 anche Eurosport 2 HD e DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST CRONOMETRO PARIGI-NIZZA 2026
1 Team Picnic PostNL 15:10:00
2 Team Jayco AlUla 15:14:00
3 Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 15:18:00
4 Groupama – FDJ United 15:22:00
5 UAE Team Emirates – XRG 15:26:00
6 TotalEnergies 15:30:00
7 Team Visma | Lease a Bike 15:34:00
8 Bahrain – Victorious 15:38:00
9 Movistar Team 15:42:00
10 Soudal Quick-Step 15:46:00
11 Cofidis 15:50:00
12 Decathlon CMA CGM Team 15:54:00
13 Lotto Intermarché 15:58:00
14 Alpecin-Premier Tech 16:02:00
15 Uno-X Mobility 16:06:00
16 Tudor Pro Cycling Team 16:10:00
17 Lidl – Trek 16:14:00
18 Red Bull – BORA – hansgrohe 16:18:00
19 XDS Astana Team 16:22:00
20 INEOS Grenadiers 16:26:00
21 NSN Cycling Team 16:30:00
22 EF Education – EasyPost 16:34:00