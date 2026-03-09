CiclismoStrada
Classifica Parigi-Nizza 2026, seconda tappa: Luke Lamperti conserva il primato, Trentin il migliore degli azzurri
Dopo due tappe decise allo sprint, c’è grande equilibrio in vetta alla classifica generale della Parigi-Nizza 2026. Fino a questo momento i big non hanno avuto modo di fare selezione, dovendo fronteggiare dei percorsi abbastanza semplici, quindi a fare la differenza sono gli abbuoni accumulati nei traguardi intermedi e al termine delle varie frazioni.
Lo statunitense Luke Lamperti (EF Education-EasyPost), vincitore della tappa inaugurale, ha conservato la leadership della graduatoria assoluta con lo stesso tempo complessivo del belga Vito Braet (Lotto Intermarchè) e con un vantaggio di 6″ sul neozelandese Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe). Quarta piazza a 8″ dalla vetta per il belga Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), ma hanno lo stesso distacco anche il venezuelano Orluis Aular (Movistar) e soprattutto lo spagnolo Juan Ayuso (Lidl-Trek). Il primo degli azzurri è Matteo Trentin (Tudor), 16° a 12″.
Di seguito la graduatoria generale della Parigi-Nizza 2026 al termine della seconda tappa.
CLASSIFICA PARIGI-NIZZA 2026
1 Lamperti Luke EF Education – EasyPost 8:10:12
2 Braet Vito Lotto Intermarché 8:10:12
3 Pithie Laurence Red Bull – BORA – hansgrohe 0:06
4 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 0:08
5 Aular Orluis Movistar Team 0:08
6 Ayuso Juan Lidl – Trek 0:08
7 Pedersen Casper Soudal Quick-Step 0:08
8 Godon Dorian INEOS Grenadiers 0:12
9 Turgis Anthony TotalEnergies 0:12
10 Teunissen Mike XDS Astana Team 0:12
11 Plowright Jensen Alpecin-Premier Tech 0:12
12 Pluimers Rick Tudor Pro Cycling Team 0:12
13 Zingle Axel Team Visma | Lease a Bike 0:12
14 Fredheim Stian Uno-X Mobility 0:12
15 Houcou Emmanuel Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 0:12
16 Trentin Matteo Tudor Pro Cycling Team 0:12
17 Askey Lewis NSN Cycling Team 0:12
18 van den Berg Marijn EF Education – EasyPost 0:12
19 Girmay Biniam NSN Cycling Team 0:12
20 Vinokurov Nicolas Cofidis 0:12
21 Coquard Bryan XDS Astana Team 0:12
22 van Dijke Tim Red Bull – BORA – hansgrohe 0:12
23 Løland Sakarias Koller Uno-X Mobility 0:12
24 Vauquelin Kévin INEOS Grenadiers 0:12
25 Sheehan Riley NSN Cycling Team 0:12
26 Märkl Niklas Team Picnic PostNL 0:12
27 Van Lerberghe Bert Soudal Quick-Step 0:12
28 Tejada Harold XDS Astana Team 0:12
29 Vlasov Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 0:12
30 Soler Marc UAE Team Emirates – XRG 0:12
31 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 0:12
32 Asgreen Kasper EF Education – EasyPost 0:12
33 McNulty Brandon UAE Team Emirates – XRG 0:12
34 Romeo Iván Movistar Team 0:12
35 Paret-Peintre Valentin Soudal Quick-Step 0:12
36 Geens Jonas Alpecin-Premier Tech 0:12
37 Cras Steff Soudal Quick-Step 0:12
38 Vacek Mathias Lidl – Trek 0:12
39 Milesi Lorenzo Movistar Team 0:12
40 Donaldson Robert Team Jayco AlUla 0:12
41 Stannard Robert Bahrain – Victorious 0:12
42 Sütterlin Jasha Team Jayco AlUla 0:12
43 Armirail Bruno Team Visma | Lease a Bike 0:12
44 Cepeda Jefferson Alveiro Movistar Team 0:12
45 Debruyne Ramses Alpecin-Premier Tech 0:12
46 Bernard Julien Lidl – Trek 0:12
47 Martínez Daniel Felipe Red Bull – BORA – hansgrohe 0:12
48 Kämna Lennard Lidl – Trek 0:12
49 Steinhauser Georg EF Education – EasyPost 0:12
50 Van Boven Luca Lotto Intermarché 0:12
51 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 0:12
52 Menten Milan Lotto Intermarché 0:12
53 Costiou Ewen Groupama – FDJ United 0:12
54 Træen Torstein Uno-X Mobility 0:12
55 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 0:12
56 Marsman Tim Alpecin-Premier Tech 0:12
57 Caruso Damiano Bahrain – Victorious 0:12
58 García Pierna Raúl Movistar Team 0:12
59 Prodhomme Nicolas Decathlon CMA CGM Team 0:12
60 Eenkhoorn Pascal Soudal Quick-Step 0:12
61 De Gendt Aimé Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 0:12
62 Gaudu David Groupama – FDJ United 0:12
63 Onley Oscar INEOS Grenadiers 0:12
64 Izagirre Ion Cofidis 0:12
65 Grignard Sébastien Lotto Intermarché 0:12
66 Rodríguez Carlos INEOS Grenadiers 0:12
67 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 0:12
68 Hoole Daan Decathlon CMA CGM Team 0:12
69 Delbove Joris TotalEnergies 0:12
70 Chamberlain Oscar Decathlon CMA CGM Team 0:12
71 Sivakov Pavel UAE Team Emirates – XRG 0:12
72 Barta Will Tudor Pro Cycling Team 0:12
73 Martinez Lenny Bahrain – Victorious 0:12
74 de la Cruz David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 0:12
75 Pacher Quentin Groupama – FDJ United 0:12
76 Dunbar Eddie Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 0:12
77 Molard Rudy Groupama – FDJ United 0:12
78 Rouland Louis Cofidis 0:12
79 Christen Fabio Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 0:12
80 Baudin Alex EF Education – EasyPost 0:12
81 Vercher Mattéo TotalEnergies 0:12
82 van Bekkum Darren XDS Astana Team 0:12
83 Kwiatkowski Michał INEOS Grenadiers 0:12
84 De Vylder Lindsay Alpecin-Premier Tech 0:12
85 Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step 0:12
86 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 0:12
87 Dauphin Florian TotalEnergies 0:12
88 Kelderman Wilco Team Visma | Lease a Bike 0:12
89 Haller Marco Tudor Pro Cycling Team 0:12
90 Rutsch Jonas Lotto Intermarché 0:12
91 Fretin Milan Cofidis 0:46
92 Dujardin Sandy TotalEnergies 1:16
93 Walker Max EF Education – EasyPost 1:36
94 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike 2:14
95 Gradek Kamil Bahrain – Victorious 2:31
96 Oliveira Ivo UAE Team Emirates – XRG 2:31
97 Frison Frederik Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 2:31
98 de Jong Timo Team Picnic PostNL 2:31
99 Politt Nils UAE Team Emirates – XRG 2:31
100 Delettre Alexandre TotalEnergies 2:31