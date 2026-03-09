Antonio Tiberi è soddisfatto: “Ho fatto una buona cronometro, punto alla classifica generale”

Antonio Tiberi si è reso protagonista di una buona prestazione a Lido di Camaiore nella breve cronometro individuale (da 11,5 km) che ha aperto la Tirreno-Adriatico 2026, attestandosi in nona posizione con un distacco di 33″ dal vincitore Filippo Ganna e di soli 11″ dal secondo posto del neerlandese Thymen Arensman. Il 24enne laziale della Bahrain-Victorious è stato uno dei migliori tra gli uomini che puntano alla classifica generale, perdendo pochi secondi da Primoz Roglic e Isaac Del Toro ma guadagnando terreno su altri big.

“Sapevo che oggi era fondamentale dare il massimo per guadagnare qualche secondo o difendermi il più possibile, e penso di aver fatto una buona prova a cronometro. Ho spinto al massimo dall’inizio alla fine e ho messo tutte le mie energia in strada, quindi sono orgoglioso“, il commento del corridore azzurro al termine della prova odierna contro il tempo.

“Cercherò di puntare alla classifica generale. Il percorso è bello. Mi piace sempre correre sulle strade italiane, anche se forse per me sarebbe stato meglio avere un traguardo in salita, magari su una lunga salita, ma va bene anche così. Sicuramente darò il massimo, come tutta la squadra, per arrivare nella migliore posizione possibile in classifica generale“, ha aggiunto Tiberi (fonte: SpazioCiclismo).

Il 24enne italiano sta vivendo un ottimo avvio di 2026, dopo le incoraggianti performance evidenziate alla Volta Comunitat Valenciana e all’UAE Tour: “Ho iniziato questa stagione davvero molto bene con l’UAE Tour, ma anche a Laigueglia insieme a Buitrago la settimana scorsa. Ora siamo qui alla Tirreno e sicuramente vogliamo fare bene anche qui“.