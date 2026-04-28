LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Tadej Pogacar inizia a preparare il Tour de France

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del prologo della Tour de Romandie 2026. La corsa a tappe svizzera, giunta alla sua 79esima edizione, vede quasi sempre al via i più abili scalatori del mondo ciclistico. Quest’anno sulle strade elvetiche, per la prima volta in carriera, sarà presente il più forte del gruppo quando la strada sale (e non solo), il Campione del Mondo Tadej Pogacar, reduce dalla quarta vittoria alla Liegi-Bastogne-Liegi.

Il favorito d’obbligo per la classifica generale non può che essere il campione sloveno. Il dominatore della primavera ciclistica (con 3 classiche monumento vinte su 4 disputate) punta con decisione alla breve corsa a tappe elvetiche; una delle poche gare che ancora manca al suo incredibile palmares. Il quattro volte vincitore del Tour de France, oltre a misurare le proprie forze dopo le fatiche delle classiche del nord, dovrà vedersela con una lunga lista di avversari di alto rango. I nomi più pericolosi per lo sloveno sono sicuramente i due della Red Bull-Bora-hansgrohe Florian Lipowitz e Primoz Roglic. Anche la Bahrain Victorious si presenta alla corsa elvetica con un roster di tutto rispetto: il francese Lenny Martinez, come Pogacar reduce dalle corse della Vallonia, e la coppia azzurra formata da Antonio Tiberi e Damiano Caruso. Un altro nome da tenere in considerazione in chiave italiana è quello dello scalatore dell’Astana Lorenzo Fortunato, che potrebbe puntare ad una top-ten in classifica o ad una vittoria di tappa.

Il Tour de Romandie è da sempre un appuntamento dedicato agli uomini del gruppo maggiormente abili quando la strada sale. Anche questa prima tappa, nonostante la sua brevità, presenta subito le prime pendenze arcigne della settimana. La corsa verrà infatti inaugurata da una cortissima cronometro individuale di 3.2 chilometri, caratterizzata da uno strappo piuttosto duro. I corridori, dopo un primo tratto di leggera salita, troveranno una salita di 1,1km con pendenza media del 4,9% (massime oltre il 7%) che li porterà fin sul traguardo. Lo strappo sarà senz’altro decisivo per le sorti di questa prima frazione, ma anche per la prima assegnazione della maglia per il miglior scalatore essendo classificato come gpm di terza categoria.

Tadej Pogacar potrebbe trovare il primo successo già in questa prima brevissima frazione. La dura salita si addice alle caratteristiche dello sloveno, che però dovrà fare i conti con le fatiche della Liegi-Bastogne-Liegi. Adatto a questo tipo di percorso è anche l’altro sloveno in corsa, Primoz Roglic. Per lo scalatore della Red Bull sarà da verificare però la condizione con cui arriva alla corsa dopo diverse settimane lontano dalle competizioni. In ottica azzurra la carta più importante è Antonio Tiberi: Il laziale è da sempre molto performante nelle prove a cronometro, anche se più abile quando le distanze sono più lunghe e le corse meno esplosive.

Il prologo del Giro di Romandia 2026, che si disputerà attorno all’abitato di Villars-sur-Glâne, comincerà alle 15.28 con la partenza del primo atleta. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con aggiornamenti costanti per non farvi perdere nemmeno una pedalata della prima frazione della corsa a tappe svizzera. Buon divertimento!