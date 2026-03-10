Milano Cortina 2026ParalimpiadiSci Alpino
Chiara Mazzel conquista l’argento nella combinata VI dello sci alpino alle Paralimpiadi!
Arriva la terza medaglia personale per Chiara Mazzel alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’azzurra, dopo l’argento in discesa e l’oro in superG, arpiona la piazza d’onore anche nella combinata alpina femminile VI dello sci alpino, confermando nello slalom il piazzamento acquisito nel superG.
La medaglia d’oro va alla favorita della vigilia, l’austriaca Veronika Aigner, con la guida Lilly Sammer, che fa segnare il miglior tempo in entrambe le manche e domina in 2’01″75, con 3″06 di margine sull’azzurra Chiara Mazzel, con la guida Nicola Cotti Cottini, che centra la medaglia d’argento con il crono totale di 2’04″81.
Medaglia di bronzo per l’altra austriaca Elina Stary, con la guida Stefan Winter, terza in 2’05″65, a 3″90, mentre rimonta una posizione Martina Vozza, con la guida Ylenia Sabidussi, e dal sesto posto del superG chiude al quinto dopo lo slalom con il crono complessivo 2’10″51, a 8″76.
ORDINE D’ARRIVO COMBINATA FEMMINILE VI
1 AIGNER Veronika (AS3) G: SAMMER Lilly 1:16.54 (1) 45.21 (1) 2:01.75
2 MAZZEL Chiara (AS2) G: COTTI COTTINI Nicola 1:17.60 (2) 47.21 (4) 2:04.81 +3.06
3 STARY Elina (AS2) G: WINTER Stefan 1:19.31 (3) 46.34 (2) 2:05.65 +3.90
4 REXOVA Alexandra (AS2) G: DURIS Matus 1:22.27 (4) 46.98 (3) 2:09.25 +7.50
5 VOZZA Martina (AS2) G: SABIDUSSI Ylenia 1:23.08 (6) 47.43 (5) 2:10.51 +8.76
6 CHOI Sara (AS2) G: EO Eunmi 1:22.89 (5) 50.97 (7) 2:13.86 +12.11
7 GUSTAFSON Meg (AS4) G: GUSTAFSON Spenser 1:26.19 (7) 51.30 (8) 2:17.49 +15.74
8 NIKOU Eva (AS3) G: PROFENTZAS Dimitris 1:27.48 (8) 52.00 (9) 2:19.48 +17.73
9 FITZPATRICK Menna (AS2) G: GUEST Katie 1:30.44 (9) 50.44 (6) 2:20.88 +19.13