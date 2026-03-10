Federico Pelizzari, è una rimonta d’argento in combinata! Prima medaglia alle Paralimpiadi

Pochi minuti dopo aver eguagliato Pechino 2022, l’Italia riscrive il numero di medaglie ed aggancia Torino 2006: l’ottavo podio azzurro alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 porta la firma di Federico Pelizzari, che conquista l’argento nella combinata maschile standing dello sci alpino. La magnifica prestazione corale degli azzurri viene completata dal quinto posto di Davide Bendotti e dal sesto di Luca Palla.

Oro e titolo paralimpico per il transalpino Arthur Bauchet, che dopo il quinto posto nel superG piazza il miglior tempo nello slalom e va a prendersi la vittoria con il crono complessivo di 1’58″17. Il francese vince con 1″20 di margine su Federico Pelizzari, che risale dal sesto posto del superG e con il secondo crono nello slalom si mette al collo la medaglia d’argento in 1’59″37.

Bronzo per l’austriaco Thomas Grochar, terzo in 1’59″99, a 1″82, ma la gran prestazione dell’Italia è completata dal quinto posto di Davide Bendotti, con il crono complessivo di 2’01″20, a 3″03, e dalla sesta piazza di Luca Palla, con il tempo totale di 2’03″33, a 5″16.

ORDINE D’ARRIVO COMBINATA MASCHILE STANDING

1 BAUCHET Arthur (LW3) 1:15.25 (5) 42.92 (1) 1:58.17

2 PELIZZARI Federico (LW6/8-2) 1:15.37 (6) 44.00 (2) 1:59.37 +1.20

3 GROCHAR Thomas (LW2) 1:14.35 (2) 45.64 (4) 1:59.99 +1.82

4 BURNHAM Oscar (LW6/8-2) 1:15.16 (3) 45.03 (3) 2:00.19 +2.02

5 BENDOTTI Davide (LW2) 1:15.22 (4) 45.98 (6) 2:01.20 +3.03

6 PALLA Luca (LW4) 1:17.64 (9) 45.69 (5) 2:03.33 +5.16

7 HALGREN Patrick (LW2) 1:16.46 (8) 48.16 (8) 2:04.62 +6.45

8 WOOD Spencer (LW9-2) 1:18.90 (10) 46.70 (7) 2:05.60 +7.43

9 SIERRO Emerick (LW9-2)1:19.04 (11) 50.40 (11) 2:09.44 +11.27

10 KOIKE Gakuta (LW6/8-1) 1:21.95 (12) 48.95 (9) 2:10.90 +12.73

11 YAN Gong (LW2) 1:23.35 (16) 49.53 (10) 2:12.88 +14.71

12 LI Biao (LW6/8-1) 1:22.58 (14) 50.55 (12) 2:13.13 +14.96

13 MILTON Michael (LW2) 1:22.50 (13) 54.23 (14) 2:16.73 +18.56

14 SUN Hongsheng (LW5/7-1) 1:26.85 (17) 50.87 (13) 2:17.72 +19.55

15 CUPKA Martin (LW6/8-2) 1:22.82 (15) 55.20 (15) 2:18.02 +19.85

SEGERS Jules (LW9-2) 1:15.69 (7) Non terminato

BUGAEV Aleksei (LW6/8-2) 1:13.10 (1) Non terminato

CUCHE Robin (LW9-1) Non terminato

GLOETZNER Christoph (LW2) Non terminato

PUIG DAVI Roger (LW9-2) Non terminato

HARAGHEY Andrew (LW1) Non terminato

RACHBAUER Manuel (LW9-1) Non terminato

BROISIN Jordan (LW4) Non terminato

KEEFE Jesse (LW4) Non terminato

McKENZIE Tyler (LW6/8-1) Non terminato

SKOGLUND Arvid (LW6/8-2) Non terminato