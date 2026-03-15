Le Paralimpiadi Milano Cortina 2026 si sono concluse: spettacolare Cerimonia di Chiusura, Arisa canta l’Inno

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si sono ufficialmente concluse: la Cerimonia di Chiusura è andata in scena presso lo stadio del ghiaccio della Perla delle Dolomiti, una struttura capace di accogliere circa 3.700 spettatori e che ha creato un’atmosfera molto coinvolgente. Il tema della serata è stato Italian Souvenir, puntando su coreografie e proiezioni scenografiche.

Era annunciata la presenza di Giorgia Meloni, ma la presidente del Consiglio non ha potuto partecipare a causa delle condizioni meteo avverse, che hanno impedito di raggiungere Cortina d’Ampezzo (l’elicottero non si è potuto alzare in volo dall’aeroporto militare di Istrana, in provincia di Treviso).

Ad aprire lo spettacolo è stato un video dedicato al “sogno diventato memoria” di Sofia Tonsella e poi è stato celebrato il percorso degli atletica paralimpici, alla presenza di Lorenzo Fontana (presidente della Camera dei Deputati), di Andrea Abodi (ministro dello sport), Andrew Parsons (presidente del Comitato Paralimpico Internazionale) e di Giovanni Malagò (presidente della Fondazione Milano Cortina).

L’ingresso del tricolore, portato da sei atleti paralimpici, è stato accompagnato dall’Inno di Mameli interpretato da Arisa. A seguire la consueta sfilata delle delegazioni con le rispettive bandiere e poi ha avuto luogo il passaggio di testimone: nel 2030 i Giochi si svolgeranno sulle Alpi Francesi. Gran finale con la musica e il concerto dei Planet Funk, preceduto dallo spegnimento della fiamma con un soffio della giovane Sofia Tonsella.