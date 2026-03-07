Seguici su
Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026: due podi per l’Italia nella prima giornata

Pubblicato

15 secondi fa

il

Giacomo Bertagnolli
Giacomo Bertagnolli / Lapresse

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputano dal 6 al 15 marzo: dopo la Cerimonia d’Apertura andata in scena all’Arena di Verona, sono previsti nove giorni di gare, con l’assegnazione di 79 titoli in sei sport differenti. I grandi protagonisti saranno biathlon, curling, sledge hockey, sci alpino, sci di fondo e snowboard: l’Italia punterà a essere grande protagonista di fronte al proprio pubblico e a togliersi delle belle soddisfazioni. Di seguito il medagliere delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

MEDAGLIERE PARALIMPIADI INVERNALI MILANO CORTINA 2026

# NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE
1. Ucraina 3 1 2 6
2. Cina 2 2 2 6
3. Austria 2 0 0 2
4. USA 1 1 0 2
5. Germania 1 0 3 4
6. Norvegia 1 0 0 1
6. Svizzera 1 0 0 1
6. Svezia 1 0 0 1
9. Canada 0 2 1 3
10. Francia 0 2 0 2
11. Italia 0 1 1 2
12. Cechia 0 1 0 1
12. Spagna 0 1 0 1
12. Paesi Bassi 0 1 0 2
15. Russia 0 0 2 2
16. Slovacchia 0 0 1 1
