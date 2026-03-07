Milano Cortina 2026ParalimpiadiSport Invernali
Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026: due podi per l’Italia nella prima giornata
Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputano dal 6 al 15 marzo: dopo la Cerimonia d’Apertura andata in scena all’Arena di Verona, sono previsti nove giorni di gare, con l’assegnazione di 79 titoli in sei sport differenti. I grandi protagonisti saranno biathlon, curling, sledge hockey, sci alpino, sci di fondo e snowboard: l’Italia punterà a essere grande protagonista di fronte al proprio pubblico e a togliersi delle belle soddisfazioni. Di seguito il medagliere delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.
MEDAGLIERE PARALIMPIADI INVERNALI MILANO CORTINA 2026
|#
|NAZIONE
|ORO
|ARGENTO
|BRONZO
|TOTALE
|1.
|Ucraina
|3
|1
|2
|6
|2.
|Cina
|2
|2
|2
|6
|3.
|Austria
|2
|0
|0
|2
|4.
|USA
|1
|1
|0
|2
|5.
|Germania
|1
|0
|3
|4
|6.
|Norvegia
|1
|0
|0
|1
|6.
|Svizzera
|1
|0
|0
|1
|6.
|Svezia
|1
|0
|0
|1
|9.
|Canada
|0
|2
|1
|3
|10.
|Francia
|0
|2
|0
|2
|11.
|Italia
|0
|1
|1
|2
|12.
|Cechia
|0
|1
|0
|1
|12.
|Spagna
|0
|1
|0
|1
|12.
|Paesi Bassi
|0
|1
|0
|2
|15.
|Russia
|0
|0
|2
|2
|16.
|Slovacchia
|0
|0
|1
|1
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Dalla Home
Snowboard12 minuti fa
IRREFRENABILE! Maurizio Bormolini continua a vincere: trionfo nel PSL di Spindleruv Mlyn! Podio per Felicetti, quarta Caffont
Una stagione veramente incredibile per Maurizio Bormolini. Cinque vittorie, tre nelle ultime tre gare. Davvero spettacolare l’annata del livignasco che...