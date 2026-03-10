Milano Cortina 2026ParalimpiadiSci Alpino
UNA STORIA D’ORO! Giacomo Bertagnolli trionfa in combinata e celebra il quinto titolo in carriera alle Paralimpiadi!
Quinto oro ed undicesima medaglia complessiva alle Paralimpiadi Invernali per Giacomo Bertagnolli, che a Milano Cortina 2026 conquista il titolo nella combinata alpina maschile VI: l’Italia ha già eguagliato il numero di medaglie di Pechino 2022 (7), ma ha già vinto un oro in più (3 contro 2).
Nella combinata alpina maschile VI Giacomo Bertagnolli, con la guida Andrea Ravelli, già in testa dopo il superG, conferma la posizione al termine dello slalom, chiuso con il terzo crono parziale, e si impone con il tempo complessivo di 1’56″42.
L’azzurro difende 0″65 di margine sul britannico Neil Simpson, con la guida Rob Poth, sul quale aveva 1″02 dopo il superG, autore di una gran rimonta nello slalom che lo porta dal quarto posto alla medaglia d’argento con il tempo di 1’57″07.
Gradino più basso del podio per l’austriaco Johannes Aigner, con la guida Nico Haberl, che chiude terzo con il crono di 1’57″46, a 1″04 dall’azzurro, e difende la medaglia di bronzo per appena 0″05 di margine nei confronti del canadese Kalle Ericsson, con la guida Sierra Smith, quarto in 1’57″51 a 1″09.
ORDINE D’ARRIVO
1 BERTAGNOLLI Giacomo (AS3) G: RAVELLI Andrea 1:13.53 (1) 42.89 (3) 1:56.42
2 SIMPSON Neil (AS3) G: POTH Rob 1:14.55 (4) 42.52 (1) 1:57.07 +0.65
3 AIGNER Johannes (AS2) G: HABERL Nico1:13.98 (3) 43.48 (4) 1:57.46 +1.04
4 ERICSSON Kalle (AS2) G: SMITH Sierra 1:13.73 (2) 43.78 (5) 1:57.51 +1.09
5 GOLAS Michal (AS3) G: WALAS Kacper 1:19.41 (7) 42.62 (2) 2:02.03 +5.61
6 WANG Xingdong (AS2) G: CHEN Zhicheng 1:19.44 (8) 46.10 (6) 2:05.54 +9.12
7 DELEPLACE Hyacinthe (AS3)G: CLAIR Perrine 1:17.43 (5) 49.19 (8) 2:06.62 +10.20
8 HARAUS Miroslav (AS2) G: HUDIK Maros 1:18.83 (6) 52.54 (11) 2:11.37 +14.95
9 KRIZ Tadeas (AS3) G: KRIZOVA Iva 1:22.27 (9) 49.81 (9) 2:12.08 +15.66
10 SEEGER Maximilien (AS2) G: MESTDAGH Jeremy 1:22.31 (10) 51.23 (10) 2:13.54 +17.12
11 RAUEN Alexander (AS4) G: WILKE Jeremias 1:27.12 (11) 48.16 (7) 2:15.28 +18.86
HWANG Mingyu (AS3) G: KIM Junhyeong Non terminato
WARBURTON Fred (AS4) G: HANNAN James Non terminato
KUBACKA Marek (AS1) G: ZATOVICOVA Maria Non partito