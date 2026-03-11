Calendario Paralimpiadi 2026 oggi: orari 11 marzo, tv, streaming, italiani in gara

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 assegneranno altre medaglie oggi, mercoledì 11 marzo: nella quinta giornata di finali spazio allo sci di fondo con le 10 km, in tecnica classica per le classi VI e standing, che metteranno in palio 6 titoli, egualmente divisi tra uomini e donne.

L’Italia sarà protagonista nelle gare con medaglie dello sci di fondo, con Giuseppe Romele, Michele Biglione, Giuseppe Spatola e Mattia Dal Pastro. Azzurri protagonisti anche nel round robin del curling a squadre miste, con Fabrizio Bich, Egidio Marchese, Angela Menardi, Matteo Ronzani e Giuliana Turra che sfideranno la Svezia.

Alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (8.45-13.00), Rai Sport HD (17.55-22.35), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

CALENDARIO PARALIMPIADI 2026 OGGI

Mercoledì 11 marzo

9:05 Curling, round robin squadre miste: USA-Corea, Svezia-Slovacchia, Gran Bretagna-Cina, Lettonia-Norvegia

09:45 Sci di fondo, individuale 10 km femminile sitting

10:10 Sci di fondo, individuale 10 km maschile sitting (ROMELE Giuseppe, BIGLIONE Michele, SPATOLA Giuseppe)

11:05 Sci di fondo, individuale 10 km femminile tecnica classica standing

11:35 Sci di fondo, individuale 10 km maschile tecnica classica standing (DAL PASTRO Mattia)

12:25 Sci di fondo, individuale 10 km femminile tecnica classica VI

12:55 Sci di fondo, individuale 10 km maschile tecnica classica VI

14:35 Curling, doppio misto: finale per il bronzo, Lettonia-USA

14:35 Curling, doppio misto: finale per l’oro, Cina-Corea

20:05 Curling, round robin squadre miste: Slovacchia-Canada, Lettonia-Gran Bretagna, Italia-Svezia

