Piovono medaglie! Renè De Silvestro incanta in slalom ed è argento in combinata alle Paralimpiadi!

L’Italia cancella anche Torino 2006 e centra il nono podio alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il merito è di Renè De Silvestro, che nella combinata maschile sitting dello sci alpino conquista una splendida medaglia d’argento, fermandosi ad un soffio dall’oro.

Titolo paralimpico per il neerlandese Jeroen Kampschreur che, forte del miglior tempo nel superG, si difende nello slalom e col sesto tempo parziale vince col crono complessivo di 1:56.33. La rimonta di Renè De Silvestro, terzo nel superG, si ferma a 0″11 dall’oro: non basta il miglior crono nello slalom, perché il tempo totale è di 1:56.44.

Medaglia di bronzo per un altro neerlandese, Niels De Langen, che era secondo dopo il superG, ma nello slalom deve arrendersi alla rimonta dell’azzurro, cedendogli la posizione e chiudendo terzo in 1’57″59, a 1″26. Giù dal podio il norvegese Jesper Pedersen, quarto in 1’58″75, a 2″42.

ORDINE D’ARRIVO COMBINATA MASCHILE SITTING

1 KAMPSCHREUR Jeroen (LW12-2) 1:12.50 (1) 43.83 (6) 1:56.33

2 DE SILVESTRO Renè (LW12-1) 1:13.65 (3) 42.79 (1) 1:56.44 +0.11

3 DE LANGEN Niels (LW12-2) 1:13.44 (2) 44.15 (8) 1:57.59 +1.26

4 PEDERSEN Jesper (LW11) 1:14.73 (4) 44.02 (7) 1:58.75 +2.42

5 MORII Taiki (LW11) 1:17.94 (7) 43.64 (3) 2:01.58 +5.25

6 SUZUKI Takeshi (LW12-2) 1:18.27 (8) 44.20 (9) 2:02.47 +6.14

7 LIANG Zilu (LW12-2) 1:19.09 (9) 43.81 (5) 2:02.90 +6.57

8 BRAZ-DAGAND Lou (LW10-2) 1:19.53 (10) 43.73 (4) 2:03.26 +6.93

9 BISQUERTT HUDSON Nicolas (LW10-2) 1:17.07 (6) 46.74 (10) 2:03.81 +7.48

10 CHEN Liang (LW12-2) 1:21.22 (14) 43.54 (2) 2:04.76 +8.43

11 DRUGAN Ravi (LW12-2) 1:20.46 (11) 48.26 (12) 2:08.72 +12.39

12 HANLON Josh (LW12-2) 1:22.74 (16) 47.02 (11) 2:09.76 +13.43

13 PLANTEY Enrique (LW11) 1:20.73 (12) 50.52 (13) 2:11.25 +14.92

14 ENIGL Robert (LW12-1) 1:22.47 (15) 50.66 (14) 2:13.13 +16.80

15 DRAHOS Petr (LW12-1) 1:27.84 (19) 53.56 (15) 2:21.40 +25.07

KURKA Andrew (LW12-1) 1:16.53 (5) Non terminato

BALCHEN Magnus Valoe (LW12-1) 1:20.98 (13) Non terminato

DAMAS Christophe (LW12-1) 1:24.30 (17) Non terminato

EATON Blake (LW10-2) 1:25.87 (18) Non terminato

OATWAY Kurt (LW12-1) Non terminato

BREWER Matthew Ryan (LW12-2) Non terminato

CHRISTEN Pascal (LW10-2) Non terminato

SPEKSNIJDER Thijn (LW12-1) Non terminato

PIERREL Victor (LW11) Non partito