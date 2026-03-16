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Medagliere Olimpiadi + Paralimpiadi Milano Cortina 2026: Italia quarta, primeggiano gli USA

Pubblicato

2 ore fa

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Per approfondire:
Lisa Vittozzi
Lisa Vittozzi / LaPresse

Il bilancio estremamente positivo dell’Italia registrato sia alle Olimpiadi che alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si rispecchia anche nel computo totale delle due manifestazioni, con 195 titoli e 587 medaglie complessivamente assegnati.

L’Italia, quarta sia nel medagliere olimpico che in quello paralimpico, conferma il proprio piazzamento anche nella graduatoria combinata, totalizzando 17 ori (10 olimpici + 7 paralimpici), 13 argenti (6+7) e 16 bronzi (14+2), per complessive 46 medaglie (30+16).

Svettano gli Stati Uniti, secondi in entrambe le classifiche parziali, che però approfittano delle carenze della Cina (prima alle Paralimpiadi) e della Norvegia (dominatrice alle Olimpiadi) per scavalcarle nella graduatoria cumulativa, ma alle spalle di queste potenze c’è l’Italia, che corona al meglio i Giochi di casa.

Gli azzurri scalzano i Paesi Bassi, che avevano preceduto gli azzurri alle Olimpiadi per una manciata di argenti, e scavalcano la Russia, finita davanti all’Italia all’ultima giornata alle Paralimpiadi, dove ha potuto utilizzare la propria bandiera, non senza roventi polemiche.

MEDAGLIERE OLIMPIADI + PARALIMPIADI INVERNALI MILANO CORTINA 2026

# Paese Sigla O A B T.
1 Stati Uniti USA 25 17 15 57
2 Cina CHN 20 17 22 59
3 Norvegia NOR 20 16 13 49
4 Italia ITA 17 13 16 46
5 Paesi Bassi NED 13 10 4 27
6 Francia FRA 12 13 10 35
7 Austria AUT 12 10 9 31
8 Svezia SWE 11 6 8 25
9 Germania GER 10 16 17 43
10 Canada CAN 8 11 17 36
11 Svizzera SUI 8 11 10 29
12 Russia + Atleti Individuali Neutrali (con passaporto russo) RUS + AIN 8 2 3 13
13 Giappone JPN 5 10 13 28
14 Corea del Sud KOR 5 8 4 17
15 Ucraina UKR 3 8 8 19
16 Cechia CZE 3 6 2 11
17 Australia AUS 3 3 2 8
18 Gran Bretagna GBR 3 2 1 6
19 Spagna ESP 3 1 3 7
20 Slovenia SLO 2 1 1 4
21 Kazakistan KAZ 2 0 1 3
22 Bielorussia BLR 1 1 0 2
22 Brasile BRA 1 1 0 2
24 Polonia POL 0 4 2 6
25 Finlandia FIN 0 3 5 8
26 Nuova Zelanda NZL 0 3 1 4
27 Lettonia LAT 0 1 2 3
28 Danimarca DEN 0 1 0 1
28 Estonia EST 0 1 0 1
28 Georgia GEO 0 1 0 1
31 Slovacchia SVK 0 0 3 3
32 Bulgaria BUL 0 0 2 2
33 Belgio BEL 0 0 1 1
# Totale # 195 197 195 587
* N.B.: Il sito ufficiale dei Giochi Olimpici non conteggia le medaglie conquistate dagli Atleti Individuali Neutrali
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