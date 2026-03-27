LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, Antonelli sfida Russell

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Si entra nel vivo a Suzuka con la seconda giornata di gare con in programma le FP3 e le qualifiche.

Nel venerdì di Suzuka le Mercedes si sono confermate le monoposto da battere sul giro secco. Nelle FP1 George Russell è stato il più veloce di tutti in 1:31.666 con appena 26 millesimi di vantaggio su Andrea Kimi Antonelli. L’italiano ha chiuso in seconda posizione anche le FP2 a meno di 1 decimo da Oscar Piastri. La Mclaren è stata la vera sorpresa di questo venerdì, dimostrandosi veloce dopo le grandi difficoltà del GP cinese.

Venerdì difficile per la Ferrari, staccata in entrambe le sessioni di prove libere. In entrambe Charles Leclerc ha chiuso in quinta posizione davanti a Lewis Hamilton. Quel che preoccupa è il distacco accumulato nelle FP2, dove il monegasco ha chiuso a 0.713 secondi dalla testa mentre il britannico a 0.847. La scuderia di Maranello ha tanto lavoro da fare nell’ultima sessione di prove libere in vista delle qualifiche.

I motori si accenderanno nella notte italiana alle 3.30 per le FP3, mentre alle 7.00 scatteranno le qualifiche. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del GP del Giappone con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!