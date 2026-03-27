F1, Oscar Piastri piazza la zampata in FP2 a Suzuka. Antonelli davanti a Russell, Ferrari in difficoltà

Si chiude con la miglior prestazione assoluta di Oscar Piastri la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2026, terza tappa della stagione per il Mondiale di Formula Uno. Il pilota australiano della McLaren si è esaltato sul mitico tracciato di Suzuka, andando forte sin dai primi giri e togliendosi la soddisfazione di battere le Mercedes nella simulazione di qualifica con gomme soft.

Il 24enne di Melbourne ha fermato il cronometro sull’1’30″133 dimostrandosi estremamente competitivo almeno sul giro secco, ma le Frecce d’Argento sono in agguato con l’italiano Kimi Antonelli (vincitore dell’ultima gara in Cina) secondo a 92 millesimi ed il britannico George Russell (leader del campionato) terzo a 205 millesimi dalla vetta.

La W17 ha fornito delle indicazioni molto positive in termini di passo durante i long-run di fine turno, facendo intravedere un potenziale davvero notevole in vista del Gran Premio domenicale. Quarta piazza per il campione del mondo in carica Lando Norris, che ha accusato un gap di mezzo secondo dal compagno di squadra perdendo però tanto tempo ai box per problemi tecnici sulla sua MCL40.

Ferrari ha rivestito il ruolo di terza forza in campo nel time-attack con gomme morbide, con Charles Leclerc quinto a 713 e Lewis Hamilton ottavo a 847 millesimi dalla vetta. Il monegasco della Rossa si è migliorato poco nel passaggio dalle medie alle soft, quindi dovrebbe avere margine per accorciare le distanze dai primi, ma in generale la SF-26 non ha dato buoni segnali mettendo in difficoltà soprattutto il veterano inglese. Prosegue intanto la crisi Red Bull, che resta lontana dalle prestazioni dei top team e si conferma all’interno del midfield proprio come a Shanghai con Max Verstappen 10° a 1.376 e Isack Hadjar addirittura 15° a 1.626.

CLASSIFICA FP2 GP GIAPPONE F1 2026

1 Oscar Piastri McLaren 1:30.133

2 Kimi Antonelli Mercedes +0.092

3 George Russell Mercedes +0.205

4 Lando Norris McLaren +0.516

5 Charles Leclerc Ferrari +0.713

6 Lewis Hamilton Ferrari +0.847

7 Nico Hulkenberg Audi +1.308

8 Alexander Albon Williams +1.363

9 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.365

10 Max Verstappen Red Bull Racing +1.376

11 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.399

12 Liam Lawson Racing Bulls +1.457

13 Carlos Sainz Williams +1.475

14 Pierre Gasly Alpine +1.601

15 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.626

16 Gabriel Bortoleto Audi +1.939

17 Franco Colapinto Alpine +2.305

18 Valtteri Bottas Cadillac +2.482

19 Fernando Alonso Aston Martin +3.463

20 Sergio Perez Cadillac +3.556

21 Lance Stroll Aston Martin +3.818