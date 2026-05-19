F1, i precedenti della Ferrari in Canada. La storia d’amore della Rossa con Montreal si è raffreddata…

La cinquantacinquesima edizione del Gran Premio del Canada di F1 si disputerà domenica 24 maggio 2026. Si tratta, nel suo piccolo, di un evento. Mai, prima d’oggi, la corsa nordamericana si è tenuta così presto. Un anticipo figlio della logistica, perché si evita di fare avanti e indietro dal Nord America dopo il GP di Miami.

La Ferrari ha vinto tanto nel Paese della Foglia d’Acero, alcuni successi sono stati particolarmente emozionanti. Peraltro, le affermazioni sono giunte con sette piloti differenti, alcuni dei quali hanno toccato proprio a Montreal uno dei propri picchi – se non il pinnacolo assoluto – della loro esperienza a Maranello.

Tuttavia, nell’ultimo ventennio, il rapporto privilegiato tra il Cavallino Rampante e il Canada è venuto meno. Si contano ben undici vittorie dal 1967 al 2004, ma solo una dal 2005 in poi. Si tratta di un autentico crollo nella frequenza dei trionfi. Dal 30% si è passati grossomodo al 5%. Se poi consideriamo che nel decennio corrente, persino i podi sono diventati merce rara…

FERRARI – I PRECEDENTI

GP DI CANADA (54 EDIZIONI)

12 VITTORIE

6 Michael Schumacher (97, 98, 2000, 02, 03, 04)

1 Jackie Ickx (1970)

1 Gilles Villeneuve (1978)

1 René Arnoux (1983)

1 Michele Alboreto (1985)

1 Jean Alesi (1995)

1 Sebastian Vettel (2018)

8 POLE POSITION

4 Michael Schumacher (1997, 1999, 2000, 2001)

2 Sebastian Vettel (2018, 2019)

1 Didier Pironi (1982)

1 Renè Arnoux (1983)

10 GIRI PIU’ VELOCI

2 Kimi Räikkönen (2008, 2015)

1 Clay Regazzoni (1970)

1 Niki Lauda (1974)

1 Didier Pironi (1982)

1 Patrick Tambay (1983)

1 Michael Schumacher (1998)

1 Eddie Irvine (1999)

1 Rubens Barrichello (2004)

1 Carlos Sainz Jr. (2022)

37 PODI

1970 Jacky Ickx (1°), Clay Regazzoni (2°)

1974 Clay Regazzoni (2°)

1978 Gilles Villeneuve (1°), Carlos Reutemann (3°)

1979 Gilles Villeneuve (2°)

1981 Gilles Villeneuve (3°)

1983 René Arnoux (1°), Patrick Tambay (3°)

1985 Michele Alboreto (1°), Stefan Johansson (2°)

1990 Nigel Mansell (3°)

1992 Jean Alesi (3°)

1994 Jean Alesi (3°)

1995 Jean Alesi (1°)

1997 Michael Schumacher (1°)

1998 Michael Schumacher (1°), Eddie Irvine (3°)

1999 Eddie Irvine (3°)

2000 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (2°)

2001 Michael Schumacher (2°)

2002 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (3°)

2003 Michael Schumacher (1°)

2004 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (2°)

2005 Michael Schumacher (2°), Rubens Barrichello (3°)

2006 Michael Schumacher (2°)

2010 Fernando Alonso (3°)

2013 Fernando Alonso (2°)

2016 Sebastian Vettel (2°)

2018 Sebastian Vettel (1°)

2019 Sebastian Vettel (2°), Charles Leclerc (3°)

2022 Carlos Sainz jr. (2°)

PILOTI FERRARI 2026

I PRECEDENTI A MONTREAL

CHARLES LECLERC

2018 (SAUBER) – 10°

2019 (FERRARI) – 3°

2022 (FERRARI) – 5°

2023 (FERRARI ) – 4°

2024 (FERRARI) – Ritirato

2025 (FERRARI) – 5°

LEWIS HAMILTON

2007 (MC LAREN) – 1° {Pole}

2008 (MC LAREN) – Ritirato {Pole}

2010 (MC LAREN) – 1° {Pole}

2011 (MC LAREN) – Ritirato

2012 (MC LAREN) – 1°

2013 (MERCEDES) – 3°

2014 (MERCEDES) – Ritirato

2015 (MERCEDES) – 1° {Pole}

2016 (MERCEDES) – 1° {Pole}

2017 (MERCEDES) – 1° {Pole, Gpv}

2018 (MERCEDES) – 5°

2019 (MERCEDES) – 1°

2022 (MERCEDES) – 3°

2023 (MERCEDES) – 3°

2024 (MERCEDES) – 4° {Gpv}

2025 (FERRARI) – 6°