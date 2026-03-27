F1, risultati e classifica FP2 GP Giappone 2026: Antonelli sorpreso da Piastri, Leclerc davanti a Hamilton

Oscar Piastri ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP del Giappone, terza tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Suzuka. Il pilota della McLaren ha trovato un gran guizzo sulla tortuosa pista del Sol Levante e ha fermato il cronometro su 1:30.133, riuscendo a mettere la testa davanti alle favoritissime Mercedes.

Kimi Antonelli, reduce dalla sua prima storica vittoria in Formula Uno, si trova in seconda posizione con un distacco di 92 millesimi e precede il compagno di squadra George Russell, terzo a 0.205 con l’altra Freccia d’Argento. Quarta posizione per l’altra McLaren, quella guidata da Lando Norris: il Campione del Mondo insegue a 0.516.

La Ferrari si è misurata soprattutto sul passo gara, mentre per il momento il giro secco non ha regalato particolari soddisfazioni alla Scuderia di Maranello: Charles Leclerc occupa la quinta piazza a 0.713, un decimo meglio di Lewis Hamilton. Dopo le Rosse il vuoto: Nico Hulkenberg settimo a 1.308 con la Audi, Max Verstappen decimo a 1.376 con la Red Bull.

RISULTATI E CLASSIFICA PROVE LIBERE 2 GP GIAPPONE F1 2026

1 Oscar Piastri McLaren 1:30.133

2 Kimi Antonelli Mercedes +0.092

3 George Russell Mercedes +0.205

4 Lando Norris McLaren +0.516

5 Charles Leclerc Ferrari +0.713

6 Lewis Hamilton Ferrari +0.847

7 Nico Hulkenberg Audi +1.308

8 Alexander Albon Williams +1.363

9 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.365

10 Max Verstappen Red Bull Racing +1.376

11 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.399

12 Liam Lawson Racing Bulls +1.457

13 Carlos Sainz Williams +1.475

14 Pierre Gasly Alpine +1.601

15 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.626

16 Gabriel Bortoleto Audi +1.939

17 Franco Colapinto Alpine +2.305

18 Valtteri Bottas Cadillac +2.482

19 Fernando Alonso Aston Martin +3.463

20 Sergio Perez Cadillac +3.556

21 Lance Stroll Aston Martin +3.818