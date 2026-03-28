Griglia di partenza F1, GP Giappone 2026: Antonelli in pole con margine su Russell! Leclerc in seconda fila, Hamilton in terza

Calato il sipario sulle qualifiche del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Suzuka, è stato emesso il verdetto sul più veloce nel time-attack odierno. Una pista piuttosto particolare quella del Sol Levante.

La pista è infatti una delle più impegnative del calendario grazie alle sue diciotto curve, alcune entrate di diritto nella storia di questo sport, e alla particolare forma a otto che la caratterizza. Le forze e i carichi generati dai continui cambi di direzione, alternati a zone ad alta velocità, rendono il tracciato giapponese di 5,807 chilometri una delle piste più severe per i pneumatici. Le mescole scelte sono quindi le tre più dure della gamma: C1 per le Hard, C2 per le Medium e C3 per le Soft. Debutta così a Suzuka l’opzione più dura, la C1, che non era ancora stata selezionata nei primi due fine settimana di gara.

Il circuito di proprietà Honda era stato riasfaltato, prima dell’edizione 2025 della gara, dall’uscita della prima chicane fino alla fine del primo settore. I lavori di posa del nuovo manto sono proseguiti quest’anno con il sostanziale completamento dei restanti due settori fino a curva 17. L’asfalto dovrebbe dunque presentarsi liscio e ancora sporco, con livelli di aderenza piuttosto bassi.

Uno-due Mercedes con Kimi Antonelli che si prende la pole-position davanti al compagno di squadra, George Russell. Seconda p.1 consecutiva per il pilota italiano. In seconda fila troviamo la McLaren dell’australiano Oscar Piastri e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. In terza ci sono Lewis Hamilton (Ferrari) e l’altra McLaren del britannico Lando Norris, campione del mondo in carica. Di seguito la griglia:

GRIGLIA DI PARTENZA GP GIAPPONE F1 2026

1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. George Russell (Mercedes)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Pierre Gasly (Alpine)

8. Isack Hadjar (Red Bull Racing)

9. Gabriel Bortoleto (Audi)

10. Arvid Lindbland (Racing Bulls)

11. Max Verstappen (Red Bull)

12. Esteban Ocon (Haas)

13. Nico Hulkenberg (Audi)

14. Liam Lawson (Racing Bulls)

15. Franco Colapinto (Alpine)

16. Carlos Sainz (Williams)

17. Alexander Albon (Williams)

18. Oliver Bearman (Haas)

19. Sergio Perez (Cadillac)

20. Valtteri Bottas (Cadillac)

21. Fernando Alonso (Aston Martin)

22. Lance Stroll (Aston Martin)

CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE GP GIAPPONE F1 2026

Q3:

1 Kimi Antonelli Mercedes 1:28.778 5

2 George Russell Mercedes +0.298 6

3 Oscar Piastri McLaren +0.354 6

4 Charles Leclerc Ferrari +0.627 5

5 Lando Norris McLaren +0.631 6

6 Lewis Hamilton Ferrari +0.789 5

7 Pierre Gasly Alpine +0.913 6

8 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.200 6

9 Gabriel Bortoleto Audi +1.496 6

10 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.541 6

Q2:

1 Kimi Antonelli Mercedes 1:29.048

2 Charles Leclerc Ferrari +0.255

3 Oscar Piastri McLaren +0.403

4 Lewis Hamilton Ferrari +0.541

5 George Russell Mercedes +0.638

6 Lando Norris McLaren +0.747

7 Pierre Gasly Alpine +0.826

8 Gabriel Bortoleto Audi +0.942

9 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.056

10 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.061

11 Max Verstappen Red Bull Racing +1.214

12 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.261

13 Nico Hulkenberg Audi +1.339

14 Liam Lawson Racing Bulls +1.447

15 Franco Colapinto Alpine +1.579

16 Carlos Sainz Williams +1.985

Q1:

1 Charles Leclerc Ferrari 1:29.915

2 George Russell Mercedes +0.052

3 Kimi Antonelli Mercedes +0.120

4 Oscar Piastri McLaren +0.285

5 Lewis Hamilton Ferrari +0.394

6 Nico Hulkenberg Audi +0.443

7 Gabriel Bortoleto Audi +0.444

8 Lando Norris McLaren +0.486

9 Max Verstappen Red Bull Racing +0.604

10 Pierre Gasly Alpine +0.669

11 Liam Lawson Racing Bulls +0.742

12 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.747

13 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.866

14 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.000

15 Carlos Sainz Williams +1.012

16 Franco Colapinto Alpine +1.016

17 Alexander Albon Williams +1.173

18 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.175

19 Sergio Perez Cadillac +2.291

20 Valtteri Bottas Cadillac +2.415

21 Fernando Alonso Aston Martin +2.731

22 Lance Stroll Aston Martin +3.005