‘La Fagianata’ di Magrini: “Oggi neanche Evenepoel avrebbe battuto Ganna. Pellizzari è ancora da podio”

FILIPPO GANNA INARRIVABILE

Oggi secondo me non lo batteva neanche Evenepoel. E torno sempre al discorso che il belga avrebbe fatto meglio a venire al Giro piuttosto che fare il Tour. Filippo ha fatto una prestazione eccezionale, si è visto il miglior Ganna. Era andato forte anche nelle tappe precedenti, lavorando tanto per Bernal e Arensman. Secondo me oggi è andato anche oltre le più rosee aspettative, il percorso gli piaceva, era una cronometro per specialisti. Ed è così che dovrebbero essere sempre le cronometro dei Grandi Giri, secondo me.

LE RIVELAZIONI DI OGGI

Gee e O’Connor sono andati forte. Io Arensman non lo vedo da podio. Ha fatto una cronometro eccezionale, ma credo sia più da top5. Gee non me l’aspettavo, ha fatto una cronometro straordinaria. E ricordiamoci che ha perso un minuto con la caduta in Bulgaria. Quindi attenzione a lui, è uno scalatore puro.

VINGEGAARD NON MALE COME SI PENSA

Vingegaard è stato il quarto al traguardo tra gli uomini di classifica. In una cronometro in pianura era normale che potesse avere difficoltà. E’ arrivato 13°, di cosa parliamo? Che poi sia venuto anche per preparare il Tour, come fece Pogacar nel 2024, ci può stare. Chi ha deluso davvero è stato Gall.

PELLIZZARI LIMITA I DANNI

Ieri è stato tutto il giorno in camera a causa di questo virus, ha cenato anche in camera. Mi aspettavo prendesse una botta, invece è stato bravo, dimostrando di essere migliorato tanto nella posizione aerodinamica. Vedendo anche le tappe che ci sono, lui dovrebbe recuperare ed essere ponto per la frazione di Pila. Nel podio ci credo ancora. Se sta bene, io vedo Giulio sul podio. Se oggi fosse stato al 100%, forse sarebbe arrivato davanti a Vingegaard nella cronometro. Ha accusato il malanno grosso tra Fermo e Corno alle Scale, e comunque aveva rimediato, perché vi assicuro che stava davvero male. Mi ricordo che ebbe un problema simile quando correva con Reverberi al Giro d’Italia 2024, poi recuperò e fece due bellissime tappe nell’ultima settimana. Per questo sono fiducioso.

I RAPPORTI DI FORZA TRA PELLIZZARI E HINDLEY

Le gerarchie sono quelle del primo momento, perché partivano tutti e due capitani. Bisogna capire anche come sta Hindley, che non mi è sembrato brillantissimo.

GALL RESTA FAVORITO PER IL SECONDO POSTO?

Secondo me Gall non è nuovo a prendere delle crisi nell’ultima settimana. Quindi andrei cauto con l’austriaco.

I BOCCIATI

Oltre a Gall, Bernal ha dimostrato che non è più Bernal, perché qui avrebbe potuto fare bene se fosse stato in condizione. Storer pensavo facesse un po’ meglio.

UN ALTRO ITALIANO DA PIAZZAMENTO

Piganzoli può chiudere in top10: lo impiegheranno per Vingegaard, ma ciò nonostante potrebbe anche farcela.

UNA NOVITÀ DALLA SPAGNA

Beloki è figlio d’arte, me ne hanno parlato molto bene. E’ un bel prospetto.

EULALIO RESTA IN MAGLIA ROSA

Quando io dissi che avevano esagerato a lasciargli quel vantaggio, lo ha dimostrato. E’ molto bravo. Da come pedala, potrebbe arrivare nei 10 a fine Giro. Nei 5 non ci credo.

IL PRONOSTICO DOPO LA CRONOMETRO

Il mio podio ipotetico al momento è Vingegaard, Pellizzari e Gall, ma attenzione ad O’Connor.

DOMANI PROBABILE FUGA

Mi aspetto di sicuro una fuga. Oggi ho visto bene Bettiol e Milesi, ma anche Ciccone potrebbe fare bene. I favoriti rimarranno in attesa. Attenzione alla discesa.