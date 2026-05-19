Toto Wolff: “I nostri avversari si sono avvicinati, dobbiamo migliorare”

La F1, dopo tre settimane di pausa, riaccende i motori con il GP del Canada sul circuito di Montreal, appuntamento tradizionalmente cruciale per iniziare a delineare i reali rapporti di forza della stagione. Un tracciato tecnico, variabile, che spesso ha rimescolato le gerarchie e che anche quest’anno promette di offrire indicazioni significative sull’evoluzione dei top team.

La tappa di Miami ha lasciato un quadro piuttosto chiaro ma non definitivo. Da un lato, la Mercedes ha centrato quello che è stato il suo quarto successo stagionale con Kimi Antonelli, capace di fare la differenza nei momenti chiave del weekend; dall’altro, la McLaren ha confermato una crescita evidente, complici gli ultimi sviluppi introdotti sulla MCL40 e una correlazione sempre più efficace tra simulatore e pista. Un progresso che ha avuto un impatto immediato, al punto da consentire ai “Papaya” di essere competitivi non solo in gara ma anche nella Sprint, dove la Mercedes ha invece lasciato per strada punti pesanti.

Proprio da queste considerazioni nasce la reazione tecnica di Brackley, dove il lavoro sugli aggiornamenti è stato intensificato in vista di una fase centrale di stagione particolarmente densa. Il primo vero pacchetto evolutivo farà il suo debutto proprio a Montreal, in un contesto in cui i rivali diretti hanno ridotto sensibilmente il gap prestazionale.

Il Team Principal Toto Wolff ha mantenuto un profilo lucido e analitico alla vigilia del week end, sottolineando come la squadra debba restare centrata sull’esecuzione: “Ci dirigiamo in Canada pronti a riprendere il normale ritmo delle gare“, ha spiegato, aggiungendo che “i nostri avversari hanno fatto un passo avanti a Miami e noi dobbiamo reagire; sette Gran Premi in dieci weekend prima della pausa sono un’occasione per farlo. A Montreal porteremo il nostro primo pacchetto di aggiornamenti, ma sappiamo che conta solo l’esito della pista“.

Wolff ha poi allargato la prospettiva sulla stagione, richiamando alla necessità di equilibrio in una fase ancora iniziale del Mondiale: “Nonostante sia metà maggio, siamo alla quarta gara della stagione. Abbiamo un lungo anno davanti a noi e, sebbene questo sia un weekend importante, non sarà determinante per il risultato finale“. Da qui, la linea guida operativa: “Manterremo l’equilibrio, continueremo a imparare, daremo il meglio di noi ogni weekend. Non ci esalteremo troppo quando avremo successo né ci abbatteremo nei momenti difficili; questo vale tanto per i nostri piloti quanto per il resto del team“.