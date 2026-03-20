Atletica, Coiro promossa con il miglior tempo ai Mondiali Indoor. Mahuchikh oro, Ceccarelli e Randazzo avanzano

A Torun (Polonia) sono incominciati i Mondiali Indoor 2026 di atletica, l’evento più importante della stagione al coperto. La prima mattinata di gare è stata animato dalla finale del salto in alto femminile, che ha assegnato il primo titolo e le prime medaglie della rassegna iridata in sala che ci terrà compagnia nel corso di questo fine settimana. L’ucraina Yaroslava Mahuchikh ha primeggiato superando 2.01 metri al primo e alle sue spalle tre atlete hanno condiviso la medaglia d’argento (Olyslagers, Topic, Levchenko).

Eloisa Coiro si è qualificata alle semifinali degli 800 metri con il miglior tempo del turno, Samuele Ceccarelli e Filippo Randazzo sono stati promossi alle semifinali dei 60 metri, Alessandra Bonora è stata eliminata sui 400 metri, Dario Dester è undicesimo dopo le prime tre prove dell’eptathlon. Appuntamento alla sessione serale (dalle ore 18.10), l’Italia attende Andy Diaz e Andrea Dallavalle, che saranno tra i grandi protagonisti della finale diretta del salto triplo.

RISULTATI MONDIALI INDOOR ATLETICA OGGI

FINALI

SALTO IN ALTO (FEMMINILE) – Yaroslava Mahuchikh ha vinto una gara molto equilibrata superando 2.01 metri al primo tentativo e mettendo con le spalle al muro le tre avversarie insieme alle quali si era resa protagonista di un cammino netto fino a 1.99. L’australiana Nicola Olyslagers, la serba Angelina Topic e l’ucraina Yuliia Levchenko hanno fallito le tre prove a 2.01 e hanno così condiviso la medaglia d’argento, mentre la fuoriclasse ucraina ha conquistato il secondo titolo iridato in sala della propria carriera. La primatista mondiale (2.10 nel 2024) e Campionessa Olimpica di Parigi 2024 ha fatto poi alzare l’asticella a 2.06 per cercare di superare la miglior prestazione mondiale all-time sotto al tetto (2.05 di Kostadinova nel 1987), ma non è riuscita nel proprio intento. Clicca qui per la cronaca della gara.

BATTERIE

800 METRI (FEMMINILE) – Eloisa Coiro vince in maniera brillante la sesta e ultima batteria, dettando un bel ritmo e distinguendo in un secondo giro di spessore per tagliare il traguardo in 1:59.87. L’azzurra ha firmato il miglior tempo in assoluto del turno, unica a scendere sotto i due minuti insieme alla svizzera Audrey Werro (1:59.91), e qualificandosi in semifinale. La britannica Keely Hodgkinson è la grande favorita della vigilia e ha controllato la situazione (2:00.32), nella seconda batteria la migliore è stata la norvegese Pernille Antonsen (2:00.77), nella terza si è distinta la statunitense Addison Wiley (2:00.85), ha gestito l’etiope Nigist Getachew (2:02.89). Laura Pellicoro quarta nella quinta batteria (2:01.99) ed eliminata. Clicca qui per la cronaca della gara.

60 METRI (MASCHILE) – Sembra profilarsi una sfida apertissima per il podio tra i grandi favoriti della vigilia: gli statunitensi Travyon Bromell (6.52) e Jordan Anthony (6.54), i giamaicani Bryan Levell (6.53) e Kishane Thompson (6.56), il britannico Jeremiah Azu (6.55) hanno subito risposto presente. Samuele Ceccarelli e Filippo Randazzo si sono qualificati alle semifinali, chiudendo entrambi al terzo posto nelle rispettive batterie con i tempi di 6.62 e 6.63. Clicca qui per la cronaca della gara.

400 METRI (FEMMINILE) – L’olandese Lieke Klaver si è presentata con i favori del pronostico e ha vinto la propria serie in 51.48, ma nel turno preliminare ha impressionato la ceca Lurdes Gloria Manuel, che ha attaccato fin dai blocchi di partenza e ha firmato il miglior crono del turno (51.08). Da annotare i record nazionali della finlandese Mette Baas (51.42) e della portoghese Sofia Lavreshina (51.87), in lizza per le medaglie anche la keniana Mercy Oketch (51.57), la polacca Natalia Bukowiecka (51.60) e la slovacca Emma Zapletalova (51.70). Alessandra Bonora ha firmato il personale (52.20) ed è diventata la quinta italiana di sempre, ma non è bastato per superare il turno: terza nella batteria di Klever, passavano le prime due di ogni serie e i due migliori crono di ripescaggio. Clicca qui per la cronaca della gara.

400 METRI (MASCHILE) – I big hanno controllato un turno non così impegnativo per gli uomini che puntano alle medaglie. Il migliore è stato il canadese Christopher Morales Williams (45.51), seguito dal ceco Tomas Horak (45.89) e dall’ungherese Attila Molnar (45.93). Ha risposto presente anche lo statunitense Khaleb McRae (46.09), attenzione al brasiliano Matheus Lima (46.09) e al trinidegno Jereem Richards (46.10).

800 METRI (MASCHILE) – Il belga Eliott Crestan ha firmato il miglior tempo (1:45.51), rispondono presente anche lo spagnolo Mohamed Attaoui (1:45.75), il keniano Noah Kibet (1:45.84) e l’australiano Peter Bol (1:45.87), attenzione allo statunitense Cooper Lutkenhaus (1:46.24) e l’irlandese Mark English (1:46.42).

EPTATHLON

Lo svizzero Simon Ehammer ha fatto il vuoto con il superlativo balzo da 8.15 metri nel salto in lungo e con un rimarchevole 6.69 sui 60 metri, svettando a quota 2.876 punti dopo tre prove. Il 26enne si è lasciato alle spalle gli statunitensi Kyle Garland (2.726) e Heath Baldwin (2.632), più indietro i francesi Makenson Gletty (2.617) e Teo Bastien (2.554). Dario Dester si trova in undicesima posizione con 2.515 punti: 6.93 sui 60 metri, 7.05 nel lungo, 14.87 nel getto del peso.