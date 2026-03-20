Eloisa Coiro sfiora il personale e avanza in semifinale negli 800 ai Mondiali indoor. Fuori Pellicoro

Bilancio agrodolce per l’Italia al termine delle batterie degli 800 metri donne andate in scena nella sessione mattutina della giornata inaugurale dei Campionati Mondiali indoor di atletica 2026 a Torun (in Polonia). Una sola delle due azzurre impegnate ha infatti centrato l’obiettivo della qualificazione, staccando il pass per le semifinali in programma domattina.

Debutto convincente in questa edizione della rassegna iridata al coperto per Eloisa Coiro, che ha sfoderato una prestazione di alto livello vincendo la sesta e ultima batteria con il tempo di 1:59.87, a soli 11 centesimi dal primato personale stabilito due anni orsono a Glasgow. La 25enne romana ha ritoccato il suo miglior riscontro stagionale, dimostrando un’ottima condizione e candidandosi per un ruolo da outsider in vista di una possibile finale.

Coiro ha siglato il crono più competitivo tra tutte le batterie, dettando il ritmo per oltre metà gara e avendo la forza di rispondere all’attacco della britannica Isabelle Boffey per poi superarla a doppia velocità in uscita dall’ultima curva. Avanzano in scioltezza dalle altre heat le grandi favorite della vigilia, con la svizzera Audrey Werro e la britannica Keely Hodgkison che hanno destato un’impressione davvero notevole.

Niente da fare purtroppo per Laura Pellicoro, saltata per aria negli ultimi 200 metri dopo aver provato a tenere il passo di Werro nella quinta batteria ed esclusa anche dai 6 tempi di ripescaggio per le semifinali con un 2:01.99 distante poco più di un secondo dal recente personal best.