Esordio non banale per Sinner a Roma: piegato in 2 set un coriaceo Ofner

Jannik Sinner fa il suo esordio agli Internazionali d’Italia 2026 senza nessun tipo di problema. Battuto in un’ora e mezza l’austriaco Sebastian Ofner (al quale va reso comunque il merito di aver giocato un match validissimo) con il punteggio di 6-3 6-4: adesso per lui uno tra l’australiano Alexei Popyrin e il ceco Jakub Mensik. Un debutto privo di problemi per il numero 1 del mondo, accolto dal Centrale del Foro Italico di Roma con i crismi di una stella del rock. E, ancora una volta, in versione man in black (senza che Will Smith abbia problemi di sorta, visto che l’originale, sia nel film che nell’omonima canzone, è lui).

Si comincia senza reali brividi nei primi tre game, ma è nel quarto che arriva l’accelerazione di Sinner, che dopo una lotta furiosa e molto lunga, riesce alla quarta occasione a strappare la battuta a Ofner: è un doppio fallo dell’austriaco a valere il 3-1 per Jannik. Ci sarebbe anche una mezza chance di 5-1, dal momento che il numero 1 va sullo 0-30, ma tra prime e dritto Ofner riesce a salvarsi, dimostrando di avere capacità di restare con la testa nel match. Sul servizio di Sinner, però, è difficile crearsi qualsiasi occasione e così l’italiano si prende un 6-3 d’autore.

Jannik non concede sconti neppure a inizio secondo set: per il 15-40 vince uno scambio molto duro in cui Ofner fa di tutto per difendersi, per ottenere il break si prende lo schema rovescio-palla corta. C’è anche la chance di 3-0 per il numero 1, con un 30-40 che arriva via gran recupero di Jannik, ma Ofner mette insieme due ace e una gran seconda per tenere. Sulla scia, l’austriaco porta l’italiano ai vantaggi nel quarto gioco e poi anche nel sesto, ma è sempre il servizio a tirar fuori Sinner da qualsiasi pensiero. Lotta spettacolare nel settimo gioco, in cui Ofner fa di tutto per non subire il break e in effetti non si trova neanche mai a dover annullare palle in tal senso. Nelle fasi finali due persone si sentono poco bene, ma ciò non deconcentra Sinner che chiude per 6-3 6-4 in un’ora e 41 minuti (ufficialmente 40 e 59 secondi, ma il secondo lo si abbuona senza problemi).

Giornata tranquilla (e felice) anche in fatto di sorrisi per Jannik, che per vincenti-gratuiti scrive 19-16 sul tabellino del match contro il 16-25 di Ofner. Bene anche il rendimento della prima, che pur se al 61% in campo lo lascia tranquillo: 27 punti su 33 con questa e 15 su 21 con la seconda. Con anche una parata di vip in tribuna (tra gli altri si è visto Fiorello), arriva il match numero 29 vinto in fila nei 1000. I 31 di Novak Djokovic sono quasi a un passo.