Mahuchikh torna a volare e vince l’alto ai Mondiali Indoor, poi attacca un record di Kostadinova… Tre argenti a Torun

Yaroslava Mahuchikh ha vinto l’equilibratissima finale di salto in alto che ha animato la prima mattinata dei Mondiali Indoor 2026 di atletica, operando il suo imperiale scacco matto superando 2.01 metri al primo tentativo e mandando in crisi le tre avversarie con cui fino a quel momento di trovava alla pari.

La fuoriclasse ucraina si era resa protagonista di un cammino netto fino a 1.99 insieme alla connazionale Yuliia Levchenko, alla serba Angelina Topic e all’australiana Nicola Olyslagers, poi ha preso l’ascensore alla quota superiore e ha salutato le avversarie, che hanno sbagliato le tre prove previste a 2.01 e hanno condiviso la medaglia d’argento.

La Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e bronzo mondiale in carica all’aperto è salita sul trono iridato in sala per la seconda volta in carriera dopo il sigillo di Belgrado 2022 (quando si espresse in 2.02), migliorando così il terzo posto dello scorso anno a Nanchino e tornando a ruggire dopo essere stata dominante per un paio di stagioni.

La 24enne nativa di Dnipro ha poi fatto alzare l’asticella a 2.06 metri, con il chiaro obiettivo di avvicinarsi al suo record del mondo siglato il 7 luglio 2024 a Parigi (2.10 metri, superò il primato della bulgara Stefaka Kostadinova dopo 37 anni) e di migliorare la miglior prestazione mondiale all-time sotto al tetto (2.05 di Kostadinova a Indianapolis nel 1987). Tre tentativi falliti abbastanza nitidamente, ma intanto il palmares si arricchisce di un altro titolo.