L’Italia ha concluso al quinto posto con la 4×400 mista alle World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette che hanno animato il fine settimana a Gaborone (Botswana). Gli azzurri hanno ottenuto un piazzamento di prestigio, tagliando il traguardo con il tempo di 3:10.52: ieri si erano meritati la qualificazione ai Mondiali 2027 di atletica approdando in finale, oggi sono riusciti a rientrare nelle migliori sei posizioni e hanno così strappato il pass gli Ultimate Championship, una neonata competizione ideata da World Athletics, la cui prima edizione si disputerà a Budapest (Ungheria) nel weekend del 12-13 settembre.

Lorenzo Benati si è reso protagonista di un buon primo giro, poi è entrata in scena Anna Polinari, che ha interpretato una seconda tornata di notevole spessore e ha trascinato il Bel Paese in terza posizione dietro a USA e Giamaica. Vladimir Aceti ha provato a stringere i denti e ha conservato il testimone in terza piazza a Eloisa Coiro, che ha però dovuto fare i conti con la scatenata keniana Mercy Oketch e con la pimpante britannica Yemi Mary John.

Gli USA di Bryce Deadmon, Paris Peoples, Jenoah McKiver e Bailey Lear hanno vinto con il notevole riscontro cronometrico di 3:07.47 davanti alla Giamaica (3:08.24, record nazionale), alla Gran Bretagna (3:09.84) e al Kenya (3:09.93). L’Italia ha saputo precedere la Spagna (3:13.05), l’Australia (3:13.07) e la Polonia (si è infortunato il primo frazionista Marcin Karolewski).