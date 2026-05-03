LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: l’Italia si gioca altri due pass per i Mondiali

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda e ultima giornata dei World Relays 2026, il Mondiale per le gare di staffetta in programma a Gaborone in Botswana. Giornata decisiva a Gaborone, in Botswana, per le World Relays 2026, il Mondiale delle staffette che non assegna soltanto i titoli iridati di specialità, ma soprattutto i pass per i Mondiali di Pechino 2027. Dopo una prima giornata intensa, l’Italia si presenta all’appuntamento conclusivo con un bilancio già importante: tre staffette azzurre sono in finale e dunque hanno già conquistato la qualificazione mondiale, mentre altre due proveranno oggi a strappare il pass attraverso il turno di ripescaggio.

Il regolamento concede infatti una seconda possibilità alle squadre escluse dalla finale: nei ripescaggi, in programma nella prima parte del pomeriggio, le prime quattro classificate di ogni specialità otterranno il biglietto per Pechino 2027. Per chi resterà fuori ci sarà ancora una strada, ma più complicata: gli ultimi quattro posti saranno assegnati attraverso il ranking mondiale nel corso del prossimo anno.

Il programma si aprirà alle 14.02 italiane con il ripescaggio della 4×100 mista, una delle novità più interessanti del panorama internazionale. L’Italia, con Junior Tardioli, Elisa Valensin, Andrea Bernardi e Irene Siragusa, ha mancato la finale nonostante il record italiano di 40”96, pagando soprattutto l’inesperienza in una specialità ancora giovane e molto tecnica. La concorrenza sarà importante, ma gli azzurri hanno prospettive concrete di chiudere tra le prime quattro e conquistare così il pass mondiale. In finale, invece, ci saranno Canada, Germania, Stati Uniti, Spagna, Giamaica, Gran Bretagna, Olanda e Nigeria. Il Canada ha firmato il record del mondo in 40”07, poi migliorato dalla Giamaica con uno storico 39”99, prima staffetta sotto i 40 secondi nella breve storia della gara.

Alle 14.20 toccherà al ripescaggio della 4×400 mista, ma l’Italia qui può già guardare oltre: Lorenzo Benati, Anna Polinari, Vladimir Aceti ed Eloisa Coiro hanno centrato la finale con il terzo posto in batteria e il secondo tempo di recupero, chiudendo in 3’10”60. Una qualificazione pesante, che vale anche il pass per Pechino 2027. La finale delle 16.13 vedrà al via Stati Uniti, Spagna, Giamaica, Polonia, Gran Bretagna, Kenya, Australia e Italia. Gli USA restano il riferimento tecnico, ma la gara si annuncia aperta: la Gran Bretagna ha vinto la batteria degli azzurri in 3’09”69, il Kenya ha stabilito il record africano con 3’09”87 e la Spagna si è presentata con il record nazionale di 3’09”89. Per l’Italia l’obiettivo sarà migliorare ulteriormente i meccanismi e provare a inserirsi nella lotta per un piazzamento di prestigio.

Grande attenzione anche sulla 4×100 femminile, in finale alle 16.24. L’Italia ha vissuto una batteria ricca di tensione: Alice Pagliarini, Gloria Hooper, Margherita Castellani e Zaynab Dosso erano in piena corsa per il pass diretto, ma un’incertezza nell’ultimo cambio ha fatto scivolare le azzurre al terzo posto in 42”94. La successiva squalifica della Gran Bretagna ha però consegnato all’Italia il secondo posto e la qualificazione automatica. In finale ci saranno Spagna, Canada, Cina, Italia, Giamaica, Germania, Polonia e Portogallo. La Giamaica, vincitrice della propria batteria in 41”96, e la Germania, seconda in 42”44, partono con ambizioni importanti; la Spagna ha sorpreso tutti vincendo la prima batteria in 42”26, mentre il Canada ha confermato solidità con 42”39. Per l’Italia sarà fondamentale ritrovare fluidità nei cambi: con Dosso in ultima frazione, il potenziale per risalire c’è.

Alle 16.32 spazio alla 4×100 maschile, finale che purtroppo non vedrà l’Italia protagonista. Il quartetto formato da Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo, Eseosa Fostine Desalu e Chituru Ali ha chiuso quinto in batteria con 38”74 e dovrà cercare la qualificazione a Pechino nel ripescaggio delle 15.47. Il compito non sarà semplice, ma la qualità individuale non manca: molto dipenderà dalla pulizia dei cambi e dalla capacità di Ali, al rientro in staffetta, di incidere in ultima frazione. La finale vedrà al via Stati Uniti, Botswana, Canada, Germania, Sudafrica, Gran Bretagna, Australia e Olanda. Il Sudafrica di Akani Simbine ha impressionato con 37”68, il Canada ha vinto la seconda batteria in 37”56, mentre gli Stati Uniti si sono imposti nella prima in 37”77 davanti al Botswana trascinato da Letsile Tebogo.

La terza finale azzurra sarà quella della 4×400 femminile, in programma alle 16.40. L’Italia ha ottenuto il pass con autorevolezza: Rebecca Borga, Virginia Troiani, Alessandra Bonora e Alice Mangione hanno chiuso seconde alle spalle del Canada in 3’24”46, controllando bene la gara e confermando compattezza. La finale sarà di ottimo livello con Spagna, Cechia, Canada, Italia, Gran Bretagna, Norvegia, Olanda e Germania. La Gran Bretagna ha vinto la terza batteria in 3’21”28, il Canada si è imposto nella serie delle azzurre in 3’23”52, mentre la Spagna ha confermato il grande momento del proprio settore staffette con il successo in 3’24”44. L’Italia può puntare a una gara solida, magari approfittando di eventuali errori delle rivali.

Chiusura alle 16.51 con la 4×400 maschile, senza Italia. Gli azzurri non erano al via e dovranno inseguire la qualificazione mondiale attraverso il ranking. In finale ci saranno le grandi protagoniste della prima giornata: Australia, Botswana, Sudafrica, Portogallo, Belgio, Qatar e Olanda, con l’ultimo posto da considerare legato alla conferma ufficiale dei tempi di ripescaggio. L’Australia ha firmato il record oceanico e miglior prestazione mondiale stagionale con 2’57”30, davanti al Botswana padrone di casa, secondo in 2’57”52. Occhi anche su Sudafrica, Belgio e Qatar, arrivati davanti nelle rispettive batterie.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda e ultima giornata dei World Relays 2026, il Mondiale per le gare di staffetta in programma a Gaborone in Botswana, cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 14.05. Buon divertimento!