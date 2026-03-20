Alessandra Bonora firma il personale ai Mondiali Indoor e scala le gerarchie italiane dei 400. Klaver in luce

Alessandra Bonora ha deciso di interpretare in maniera non ordinaria la propria batteria dei 400 metri ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, scattando con un tempo di reazione di 0.244 e poi rimanendo in quarta posizione nel primo giro, distaccata dalla tre avversarie. L’azzurra ha poi intensificato l’azione al suono della campana, è rientrata su Bassant Hemida e Yemi Mary John, riuscendo poi a superare la britannica sul rettilineo conclusivo e a chiudere al terzo posto con il tempo di 52.20, alle spalle dell’egiziana (52.13) e dell’olandese Lieke Klaver (51.48 per una delle grandi favorite della vigilia).

La 25enne, transitata in 24.97 a metà gara e in 37.95 ai trecento metri, ha migliorato di diciotto centesimi il proprio personale siglato lo scorso 1° marzo ai Campionati Italiani Assoluti andata in scena al PalaCasali di Ancona e si è issata al quinto posto delle liste italiane all-time. Soltanto le prime due classificate delle sette batterie si qualificavano alle semifinali, ma anche i due migliori crono di ripescaggio garantivano il passaggio del turno: la nostra portacolori ci ha sperato, ma il suo crono non è stato sufficiente per superare il turno sulla pista di Torun (Polonia).

La portoghese Sofia Lavreshina ha firmato il record nazionale (51.87), nella terza serie ha prevalso la spagnola Blanca Hervas (52.15). La padrona di casa Natalia Bukowiecka è stata la migliore nella quarta batteria (51.60), primato nazionale per la finlandese Mette Baas (51.42), assolo della ceca Lurdes Gloria Manuel in 51.08 nella sesta batteria, mentre nell’ultima serie la norvegese Henriette Jaeger ha confermato di essere una delle favorite della vigilia (52.29).