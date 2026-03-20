Ceccarelli e Randazzo promossi in semifinale ai Mondiali Indoor. Anthony e Bromell impressionano sui 60 metri

L’Italia ha incominciato in maniera convincente la propria avventura ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, iniziati oggi nell’impianto di Torun (Polonia). Samuele Ceccarelli e Filippo Randazzo si sono qualificati alle semifinali dei 60 metri, riuscendo a rientrare nelle prime tre posizioni delle rispettive batterie e garantendosi così il passaggio del turno. Le semifinali si disputeranno alle ore 20.16, mentre la finale andrà in scena alle ore 21.22.

Samuele Ceccarelli è risultato tra i peggiori per tempo di reazione (0.156) nella prima batteria, ma la sua accelerazione è stata positiva, salvo poi perdere un po’ di brillantezza sul lanciato e rischiare di essere rimontato, conservando la terza posizione per questione di millesimi. Il Campione d’Europa 2023 ha chiuso con il tempo di 6.62, lo stesso del polacco Dominik Kopec (dietro di tre millesimi) e del portoricano Eloy Benitz (peggiore di sette millesimi). Davanti al toscano si sono distinti l’olandese Taymir Burnet (6.56) e il neozelandese Tiaan Whelpton (6.58).

Filippo Randazzo non è uscito benissimo dai blocchi di partenza (0.172 il tempo di reazione) e ha un po’ faticato in accelerazione, ma poi si è reso protagonista di una splendida rimonta sul lanciato, risalendo in maniera perentoria e risucchiando diversi avversari. L’ormai ex lunghista ha chiuso al terzo posto con il tempo di 6.63, alle spalle del giamaicano Kishane Thompson (6.56 per l’argento olimpico dei 100 metri) e dell’omanita Ali Al Balushi (6.63).

Lo statunitense Travyon Bromell, tra i grandi favoriti della vigilia, si è lasciato letteralmente andare negli ultimi venti metri e ha chiuso in scioltezza con il tempo di 6.52. Prove in assoluta scioltezza anche per il giamaicano Bryan Levell (6.53 nella terza batteria) e lo statunitense Jordan Anthony (6.54 nella quarta serie), ha convinto il britannico Jeremiah Azu nella quinta batteria (6.55), mentre nella settima il migliore è stato il giamaicano Ackeem Blake (6.59).