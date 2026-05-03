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Record italiano! La 4×400 vola con Borga, Troiani, Bonora e Mangione: fiammata alle World Relays. Norvegia scatenata

Pubblicato

48 minuti fa

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Per approfondire:
Italia 4x400
Italia 4x400 / Grana/FIDAL

L’Italia ha eguagliato il record nazionale della 4×400 femminile, correndo in 3:23.40 in occasione della finale delle World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette andati in scena a Gaborone (Botswana). Le azzurre hanno sfruttato al meglio i 1300 metri di altitudine e hanno chiuso l’atto conclusivo al sesto posto, pareggiando il crono siglato da Ilaria Accame, Giancarla Trevisan, Anna Polinari e Alice Mangione il 12 giugno 2024 in occasione degli Europei di Roma.

Rebecca Borga, Virginia Troiani, Alessandra Bonora e Alice Mangione hanno disputato una gara decisamente accorta, solida, compatta e coesa: nessun super picco, ma un livello omogeneo e uniforme che ha permesso di ottenere il risultato cronometrico di prestigio, base decisamente promettente anche in vista degli Europei, che andranno in scena ad agosto in quel di Birmingham.

A vincere la gara è stata la Norvegia, letteralmente presa per mano da una straripante Henriette Jaeger in ultima frazione (48.91 di parziale). Successo scandinavo con la world lead di 3:20.96, davanti alla tonica Spagna di Blanca Hervas (3:21.25, record nazionale), al Canada (3:22.66) e alla Gran Bretagna (3:22.77), quinto posto per i Paesi Bassi (3:23.12) di Lieke Klaver e privi di Femke Bol. Ricordiamo che l’Italia, come tutte le altre finaliste, si era già qualificata ai Mondiali 2027 di atletica.

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