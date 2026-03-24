Pagelle slalom femminile Lillehammer 2026: Shiffrin stellare, Aicher non molla, Trocker brilla!

PAGELLE SLALOM HAFJELL

Martedì 24 marzo

MIKAELA SHIFFRIN 110 e lode: 110 come le vittorie in Coppa del Mondo di questa immensa fuoriclasse. Non ha ancora vinto la sua sesta Sfera di Cristallo ma tant’è. Oggi domina l’ennesimo slalom della sua carriera e della sua stagione. La nativa di Vail fa il vuoto nella prima manche e si conferma nella seconda. Come al solito si prende il primo tratto di riposo e poi si scatena. Chiude con 1.32 sulla seconda. Impressionante.

WENDY HOLDENER 8.5: centra un secondo posto di grande importanza nell’ultimo slalom della sua annata. La veterana elvetica chiude con le marce alte la sua stagione e si conferma una grande interprete dei pali stretti. Seconda a metà gara, seconda alla fine. L’unica che la precede è Mikaela Shiffrin. Abbiamo detto tutto.

EMMA AICHER 8: manca il secondo posto per soli 4 centesimi da Holdener. La tedesca vuole provarci fino all’ultimo metro. Stagione stellare per la classe 2003 che con la sua polivalenza riesce a portare la lotta per il titolo fino all’ultima gara. Accusa 85 punti da Mikaela Shiffrin. Le servirà qualcosa più di una impresa…

KATHARINA TRUPPE 7: con una ottima seconda manche sfiora il podio risalendo tre posizioni. Si ferma a 31 centesimi da Aicher ma raddrizza la sua gara dopo una prima metà non impeccabile.

PAULA MOLTZAN 6: ancora una volta risulta a due facce. Ottima prima manche, chiusa in terza posizione e 2 centesimi da Holdener. Male nella seconda con due gradini persi e la solita sensazione che due manche impeccabili riesca a trovarle solo in rari casi.

ANNA TROCKER 8: la prima top10 per il nostro giovane talento dello sci. L’altoatesina classe 2008 si mette in nona posizione grazie ad una seconda manche eccezionale che le permette di recuperare ben sei posizioni. Scia con la naturalezza dei grandi talenti e con la spensieratezza dei suoi 17 anni. Teniamocela stretta!

LARA COLTURI 4: non va oltre la 16a posizione a 3.49. Chiude malissimo una stagione che era iniziata con le marce alte. Da mesi, però, non è più lei e le posizioni che contano solo, e rimangono, troppo lontane.

LARA DELLA MEA 4: male. Prima manche da dimenticare che la vede a distanza siderale dalle prime. La seconda non migliora la situazione della tarvisiana che, spesso, aveva fatto grandi cose, ma in questo finale di stagione ha staccato la spina un po’ troppo presto.

ZRINKA LJUTIC 3: irriconoscibile. Chiude una annata disastrosa dopo i fasti della scorsa. La croata è in crisi nera e in questa stagione non ha azzeccata davvero una.