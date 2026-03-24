Lucas Pinheiro Braathen padrone del gigante: vittoria e Coppa del Mondo di specialità a Lillehammer. Vinatzer lontanissimo

Dopo l’oro olimpico, Lucas Pinheiro Braathen firma un altro pezzo di storia per il Brasile, conquistando la prima Coppa del Mondo della storia del paese sudamericano. Infatti il brasiliano ha vinto la coppa di gigante ed è la seconda sfera di cristallo della carriera dopo quella vinta in slalom nel 2023, quando ancora era norvegese. Un trionfo arrivato proprio all’ultima gara, quella delle finali di Lillehammer, con il clamoroso sorpasso su Marco Odermatt, che sembrava lanciatissimo verso la sua quinta sfera di cristallo consecutiva ed invece è uscito incredibilmente nella prima manche. Il brasiliano si è imposto con 547 punti davanti ai 495 dell’elvetico.

Braathen ha retto benissimo la pressione dopo l’errore del rivale ed ha confermato che in questi ultimi due mesi è stato il migliore in gigante, con anche la possibilità domani di una clamorosa doppietta con la coppa di slalom dove anche in quel caso deve inseguire Atle Lie McGrath.

Braathen si è imposto con ampio margine sugli avversari, visto che al secondo posto ha concluso lo svizzero Loic Meillard con un distacco di 58 centesimi dalla vetta. Sul podio ci sale anche il norvegese Atle Lie McGrath, staccato di 87 centesimi dalla testa della classifica.

L’austriaco Stefan Brennsteiner scivola dal secondo al quarto posto, mancando il podio per un solo centesimo (+0.88). Quinto il norvegese Timon Haugan (+0.99), che ha preceduto il belga Sam Maes (+1.78). Settimi a pari merito l’austriaco Joshua Sturm e il tedesco Anton Grammel (1.88). Completano la Top-10 l’austriaco Marco Schwarz (+1.96) e il tedesco Fabian Gratz (+2.37).

Un’altra gara da dimenticare per Alex Vinatzer, che termina solamente diciannovesimo (+3.20), recuperando un posto rispetto alla seconda manche. In gara c’era anche Giovanni Franzoni (+3.49), che ha concluso ventunesimo.