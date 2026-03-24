Anna Trocker incanta ed è nona a 17 anni! Shiffrin domina lo slalom: Coppa del Mondo ad un passo

Mikaela Shiffrin mette le mani sulla Coppa del Mondo generale. L’americana domina l’ultimo slalom della stagione sulla pista di Hafjell, infliggendo distacchi abissali a tutta la concorrenza. Con questa vittoria Shiffrin porta ad 85 punti il vantaggio in classifica sulla tedesca Emma Aicher, oggi terza al traguardo e che ha comunque il merito di tenere ancora aperta la contesa quando manca ancora solo una gara, il gigante di domani.

Nel giorno del nono successo stagionale di Shiffrin, però, l’Italia scopre definitivamente il talento cristallino di Anna Trocker. L’altoatesina era presente a queste finali grazie alla vittoria nel Mondiale juniores (ha vinto anche in gigante) e al suo secondo slalom della carriera in Coppa del Mondo riesce a chiudere in una clamorosa nona posizione e con il miglior tempo nella seconda manche. Davvero una prestazione fenomenale per la diciassettenne, che così ottiene anche i suoi primi punti.

Shiffrin ha domianto, visto che le rivali sono arrivate tutte oltre il secondo di ritardo. In seconda posizione ha concluso la svizzera Wendy Holdener (+1.32), che ha preceduto proprio Emma Aicher (+1.36), che ancora per qualche centesimo perde tanti punti necessari per la classifica generale.

Quarto posto per l’austriaca Katharina Truppe (+1.67), che ha preceduto l’americana Paula Moltzan (+1.83), che è scivolata indietro di due posizioni rispetto alla prima manche. Sesta e settima le svedesi Anna Swenn Larsson (+2.28) e Sara Hector (+2.40) davanti alla francese Caitlin McFarlane (+2.59).

Splendido il nono posto di Anna Trocker (+2.87), che ha fatto davvero sognare nella seconda manche, recuperando sei posizioni. L’azzurra ha commesso anche un leggero errore nella parte finale, ma è stata veramente strabiliante chiudendo anche con il miglior tempo. Ventunesima, invece, Lara Della Mea (+4.23), ancora bloccata un po’ dai problemi alla schiena.