Pagelle gigante maschile Lillehammer 2026: Pinheiro Braathen firma il sorpasso. Odermatt crolla

PAGELLE GIGANTE MASCHILE LILLEHAMMER 2026

Lucas Pinheiro Braathen 10 e lode: sembrava un’impresa impossibile togliere la coppa di gigante a Marco Odermatt ed invece il brasiliano ci è riuscito con un rush finale davvero incredibile. Una stagione fenomenale e storica, perchè dopo l’oro olimpico arriva anche la coppa di specialità. Domani andrà a caccia pure della coppa di slalom, ma anche in quel caso servirà una grande rimonta.

Marco Odermatt 4: succede qualcosa di inaspettato nella prima manche, con lo svizzero che forse è arrivato cotto fisicamente e mentalmente a queste finali. Sbaglia subito dopo poche porte e poi preso dalla fretta di recuperare commette l’errore definitivo, spalancando le porte a Pinheiro Braathen. Dopo quattro anni abdica, ma lo fa davvero in malo modo.

Loic Meillard 7: prova a dare un sorriso alla Svizzera in una giornata nefasta per la nazione rossocrociata. Conclude al secondo posto in rimonta, confermando il buon stato di forma in questo finale di stagione.

Atle Lie McGrath 6,5: centra il podio in gigante, che può davvero essere un buon viatico verso lo slalom di domani. Il norvegese dovrà essere bravo a reggere la pressione, cosa non fatta per esempio alle Olimpiadi. I punti da difendere sono 41 e l’avversario (Pinheiro Braathen) è lanciatissimo. Non dovrà sbagliare nulla.

Alex Vinatzer 4: cosa sia successo dal gennaio 2026 ad oggi è davvero un mistero. Tre mesi di totale blackout dopo un inizio di stagione che aveva fatto ben sperare e dove era arrivato anche un podio con il secondo posto a Beaver Creek. Alex si è spento completamente, perdendosi in una crisi tecnica e forse anche mentale davvero infinita.