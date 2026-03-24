Che scalata nella WCSL List! Anna Trocker avvicina la top-30: il pettorale per la prossima stagione

Anna Trocker ha conquistato i primi punti in carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino: alla sesta apparizione nel massimo circuito internazionale itinerante, nell’ambito delle Finali a cui è stata ammessa in virtù del suo status di Campionessa del Mondo juniores, è riuscita a conquistare un notevole nono posto nello slalom andato in scena nel comprensorio di Lillehammer. Una top-10 nell’atto conclusivo, ad appena 17 anni e tre mesi, è decisamente rimarchevole per un’autentica promessa del movimento tricolore.

La talentuosa altoatesina ha guadagnato 29 punti ed è così riuscita a entrare nella WCSL List, la classifica che contribuisce ad assegnare i pettorali di partenza nelle varie gare: al momento figura al 38mo posto, a nove lunghezze di distacco dalla top-30, chiusa dalla statunitense AJ Hurt. Come funziona questa graduatoria per quanto riguarda le discipline tecniche?

Le prime sette classificate beneficiano di un pettorale tra 1 e 7 (estratto a sorte), le atlete tra ottavo e quindicesimo posto ricevono un numero tra 8 e 15 (sorteggiato), dalla sedicesima piazza in poi partono ordinatamente le atlete con almeno 500 punti WCSL totali e classificate tra la sedicesima e trentesima posizione nella WCSL di specialità, a seguire tocca in ordine alle sciatrici fino al trentesimo posto nella specialità.

Oltre il numero 30 scattano le atlete con più di 500 punti nella WCSL generale, ma oltre la trentesima posizione in quella di specialità, poi a seguire si adotta il punteggio FIS. Anna Trocker è davvero molto vicina a entrare nella top-30 e a godere di certi benefici, anche perché non ha punti da scartare nell’immediato. Tutto è chiaramente rimandato all’inizio della prossima stagione, bisognerà verosimilmente aspettare novembre per i primi slalom (il calendario ufficiale non è ancora stato diramato).