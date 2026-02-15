Biniam Girmay conquista in volata la Clasica de Almeria 2026. Terzo un ottimo Moschetti

La Clasica de Almeria 2026 va a Biniam Girmay. L’eritreo, al termine di una corsa nervosa negli ultimi chilometri, ha sfruttato nel migliore dei modi il lavoro della sua squadra, mettendo il sigillo in volata sulla 39esima edizione della corsa spagnola. Vittoria numero diciotto della carriera del corridore del Team NSN che ha beffato Milan Fretin (Cofidis) e l’azzurro Matteo Moschetti.

La Clasica, partita da Puebla de Vicar e conclusa a Roquetas de Mar dopo 189.7 chilometri, si è aperta con la fuga di cinque corridori: Pablo Carrascosa (Equipo Kern Pharma), Andrer Okamika (Burgos Burpellet BH), Brem Deman (Flanders-Baloise), Javier Ibañez (Caja Rural Seguros RGA) e Marton Dina (MBH Bank CSB Telecom Fort).

I fuggitivi hanno insieme superato i GPM dell’Alto de Celin, Alto de Rio Chico e l’Alto de Berja. Dopo l’ultima salita di Cuesta de Almerimar le squadre che puntano alla vittoria hanno alzato il ritmo e dopo il primo passaggio sulla linea del traguardo hanno ripreso gli attaccanti. Da qui è partita la nervosa lotta alle posizioni per la volata che ha mietuto anche diverse cadute.

Il gruppetto del Team NSN ha aperto lo sprint finale posizionando nel migliore dei modi la sua punta Biniam Girmay. L’eritreo ha poi condotto una volata perfetta, aggiudicandosi la vittoria davanti a Milan Fretin (Cofidis) ed un ottimo Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team).