UAE Tour 2026, Tadej Pogacar non ci sarà! Lo sloveno prolunga l’attesa per l’esordio

È tutto pronto per la partenza di uno degli appuntamenti immancabili nel calendario di inizio stagione del grande ciclismo internazionale. Prende il via lunedì 16 e si conclude domenica 22 l’ottava edizione del UAE Tour 2026. La grande novità di quest’anno sarà l’assenza di Tadej Pogacar che prolunga così l’attesa per l’esordio stagionale.

Il fenomeno sloveno non sarà infatti al via della corsa vinta lo scorso anno davanti all’italiano Giulio Ciccone e allo spagnolo Pello Bilbao. Non c’è alcun tipo di problema di natura fisica alla base di questa defezione, ma una semplice modifica apportata alla programmazione stagionale del detentore del titolo iridato.

La punta di diamante della formazione emiratina, in accordo con i dirigenti, ha deciso di procrastinare il debutto stagionale per continuare a lavorare in vista dei primi grandi obiettivi del suo 2026, la Milano- Sanremo e la Parigi-Roubaix. L’esordio di Pogacar nel nuovo anno, come previsto, avverrà sabato 7 marzo nelle Strade Bianche.

La squadra non starà però certamente a guardare nella corsa di casa e si presenta ai nastri di partenza per puntare alla vittoria con un roster di assoluta qualità che proverà a mettere il messicano Isaac Del Toro, leader designato, nelle migliori condizioni per giocarsi fino in fondo le proprie possibilità di successo finale.