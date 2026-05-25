Matto Berrettini si sblocca! Importante vittoria su Fucsovics all’esordio del Roland Garros

Comincia con una vittoria importante il cammino di Matteo Berrettini al Roland Garros 2026. Serviva un successo per sbloccarsi e scacciare via un po’ di ansie e timori al romano, che ha perso il primo set quest’oggi, ma ha poi rimontato l’ungherese Marton Fucsovics, vincendo con il punteggio di 6-7 7-5 6-1 6-2 dopo tre ore e nove minuti di gioco. Al prossimo turno per Berrettini ci sarà una sfida decisamente stimolante contro il francese Arthur Rinderknech, testa di serie numero 22 e che potrebbe anche giocarsi su uno dei campi principali dello Slam parigino.

Berrettini ha chiuso il match con 14 ace contro i 3 dell’ungherese, riuscendo a vincere il 79% dei punti quando ha servito la prima rispetto al 68% di Fucsovics. Sono stati ben 44 i vincenti da parte del tennista italiano, mentre 33 quelli dell’ungherese, che ha commesso più errori non forzati (47 contro 39).

Nel primo set si segue l’andamento dei turni di servizio. Berrettini deve affrontare una palla break nel sesto game, ma riesce ad annullarla complice anche un errore di rovescio da parte del magiaro. Il set scivola al tie-break, dove a dominare è Fucsovics. Berrettini commette qualche errore, mentre l’ungherese è molto solido e chiude sul 7-2, portandosi avanti nel match.

Un momento chiave della partita è il primo game del secondo set. Berrettini è bravissimo ad uscire dalle sabbie mobili, salvando ben tre palle break. Scampato quel pericolo il romano sembra finalmente prendere il comando del match. Matteo non concede nulla nei propri turni di servizio e si arriva al dodicesimo game, con l’azzurro che si porta sullo 0-40. Basta il primo set point al numero 105 del mondo, che chiude sul 7-5 e pareggia i conti.

Il terzo set prende subito la strada di Berrettini, che strappa il servizio all’avversario nel secondo game, complice l’ennesimo errore di dritto dell’ungherese. Fucsovics ha subito l’occasione per il controbreak immediato, ma Berrettini risale da 15-40 e tiene un importante turno di servizio. Il sesto game è tiratissimo e alla fine Berrettini alla terza palla break riesce ad ottenere il doppio break di vantaggio, vincendo così poi il set per 6-1.

Fucsovics si prende una pausa, andando negli spogliatoi, ma l’inerzia del match è completamente cambiata. Berrettini è in pieno controllo del match e scappa via sul 3-0 con due break di vantaggio. Il romano ha solo un momento di flessione proprio nel quarto gioco, quando perde malamente a zero il servizio e con Fucsovics che accorcia sul 3-2. Matteo torna a spingere e trova ancora il break nel settimo gioco, andando poi a chiudere sul 6-2 con un ace ed un urlo liberatorio.