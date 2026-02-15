Demi Vollering trionfa alla Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana

Termina nel segno di Demi Vollering la decima edizione della Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana. Dopo aver trionfato nel 2025, la corridora in forza al team FDJ United- Suez si è confermata anche questa volta, prendendosi l’ultima tappa ed imponendosi nella classifica generale.

Nello specifico la neerlandese ha avuto la meglio in volata al termine del percorso di 117 km con partenza da Sagunt ed arrivo a Valencia, dopo aver innescato lo sprint mentre si trovava in un quintetto composto, oltre che ovviamente da lei, anche da Liane Lippert (Movistar Team), Maeva Squiban (UAE Team ADQ), Mie Bjørndal Ottestad (Uno-X Mobility) e Antonia Niedermaier (CANYON//SRAM zondacrypto).

Resistendo egregiamente negli ultimi metri, Vollering si è così piazzata davanti a Lippert, poi seconda precedendo Squiban. La migliore italiana del lotto è stata invece Elisa Balsamo (Lidl-Trek), mentre in top 10 si sono accomodate anche Eleonora Gasparrini (UAE Team ADQ) e Letizia Borghesi (AG Insurance – Soudal Team).

In classifica generale Demi Vollering chiude i giochi con il tempo di 08:53:24, rifilando 01:02 a Squiban e 01:12 a Ottestad. Quattordicesima infine Eleonora Gasparrini, quindicesima Nadia Quagliotto (Cofidis Women Team), diciassettesima Elisa Balsamo e diciottesima Debora Silvestri (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi).