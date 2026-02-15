UAE Tour 2026, assenti Pogacar e Vingegaard. Del Toro l’uomo da battere

Lo spettacolo del ciclismo internazionale inizia senza dubbio con l’UAE Tour 2026, giunto alla sua ottava edizione. La corsa a tappe emiratina, in programma dal 16 al 22 febbraio, è ormai un appuntamento fisso dell’inizio di stagione e rappresenta il primo vero test importante per i grandi protagonisti del panorama mondiale. L’anno scorso fu Tadej Pogacar ad imporsi al termine delle sette frazioni.

Anche per questa edizione della corsa nel deserto il parterre è ricco di nomi di primo piano. Il UAE Team Emirates XRG non potrà puntare sul suo fuoriclasse sloveno, assente quest’anno, ma cercherà comunque di giocarsi le sue chance di vittoria con il talentuoso Isaac del Toro. Il messicano sta diventando una pedina imprevedibile e molto pericolosa, non solo per le corse a tappe.

La rinuncia di Jonas Vingegaard rende inoltre ancora più incerto il nome del vincitore finale. Primo avversario di Del Toro sarà sicuramente Remco Evenepoel, in una delle prime gare con la Red Bull Bora Hansgrohe, suo nuovo team. Il belga ha iniziato la sua stagione vincendo la Vuelta Valenciana e negli Emirati vuole proseguire nel migliore dei modi il 2026. Attenzione per la generale anche a Derek Gee (Lidl-Trek), sempre pericoloso nelle salite che contano.

Ritornano in gara anche gli italiani con Jonathan Milan decisamente favorito nelle numerose tappe per velocisti. Ad oggi, nessuno infatti sembra poter impensierire lo sprinter azzurro nelle volate nel deserto. Torna in gara anche Antonio Tiberi per trovare subito la giusta condizione all’inizio di una stagione chiave.