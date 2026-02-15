Tour de la Provence 2026, Axel Laurance fa sua l’ultima tappa. Riccitello vince la generale

Axel Laurance resiste fino agli ultimi metri alla rimonta del gruppo e si aggiudica di forza la terza ed ultima tappa del Tour de la Provence 2026. Il francese, entrato nella fuga di giornata, ha nei chilometri finali sferrato l’attacco finale che gli è valso la vittoria. Il corridore della Ineos Grenadiers ha poi tenuto duro ed è riuscito ad anticipare la volata del gruppo, centrando la sesta vittoria in carriera.

La frazione, Rognac-Arles di 205.1 chilometri, è partita subito con la fuga di nove corridori: Sam Oomen (Lidl-Trek), Victor Loulergue (Groupama FDJ), Axel Laurance (Ineos), Simon Carr (Cofidis), Lorrenzo Manzin (Total Energies), Jannis Peter (Unibet Rose Rockets), Maxime Jarnet (Van Rysel Roubaix), Clement Davy (Nice Metropole Cote d’Azur) e Daniel Årnes (Van Rysel Roubaix)

Gli attaccanti hanno superato il Col de Bonnieux (2.9 chilometri al 4.3% di pendenza media) e poi hanno affrontato ancora uniti tutto il tratto di pianura fino al Col de la Vayede (4.6 km al 3,3% di pendenza media). Dopo il primo passaggio sulla linea del traguardo si è rotto l’accordo tra i fuggitivi e Axel Laurance con Daniel Årnes hanno preso un interessante vantaggio.

Nell’ultimo chilometro il francese è riuscito ad anticipare il gruppo e vincere in solitaria la terza tappa. Anticipati di soli 4″ i connazionali Maxime Jarnet (Van Rysel Roubaix) e Lorrenzo Manzin (TotalEnergies). Matthew Riccitello (Decathlon CGA CGM Team), leader della generale, arriva con il gruppo e conquista il Tour de la Provence 2026.