Startlist staffetta femminile sci di fondo, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, quartetti in gara
Inizia il momento delle gare a squadre alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per quel che concerne lo sci di fondo. In programma domani alla ore 12:00 la staffetta femminile 4×7,5 km, con due frazioni a tecnica classica e due a tecnica libera per l’usuale composizione in quartetti, ben 19 nella fattispecie.
Per l’Italia l’obiettivo è uno solo, quello di fare il miglior risultato possibile con i mezzi a disposizione. La scelta è ricaduta su Iris de Martin Pinter, Caterina Ganz, Martina Di Centa e Federica Cassol: resta fuori Maria Gismondi, il cui precario stato di forma incide in maniera molto netta sul tema. Si tratta di una nuova era con questa distanza aumentata a 7,5 km per le concorrenti.
Il duello decisivo dovrebbe essere Svezia-Norvegia, ma in un periodo nel quale venivano effettuate molte più staffette, rispetto agli ultimi anni, si vedevano spesso altri elementi di disturbo. Come la Germania, in grado spesso di far valere un team molto coeso e in grado di sovvertire tantissime previsioni. Del resto, con i quartetti certi schemi delle gare individuali hanno la tendenza a saltare.
La staffetta 4×7,5 femminile di domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si disputerà a partire dalle ore 12:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Rai2 (12:00-13:00) e RaiSport (13:00-fine) e in diretta streaming su Discovery+, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
A CHE ORA LO SCI DI FONDO DOMANI ALLE OLIMPIADI
Sabato 14 febbraio
Ore 12:00 Staffetta 4×7,5 km femminile a Tesero, Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv su Rai2 (12:00-13:00) e RaiSport (13:00-fine)
PROGRAMMA SCI DI FONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai2 (12:00-13:00) e RaiSport (13:00-fine)
Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+, HBO Max, Eurosport 1, DAZN
Diretta testuale: OA Sport
PETTORALI DI PARTENZA STAFFETTA FEMMINILE OLIMPIADI 2026
1 SWE – Svezia
1-1 Rosso TC SVAHN Linn
1-2 Verde TC ANDERSSON Ebba
1-3 Giallo TL KARLSSON Frida
1-4 Blu TL SUNDLING Jonna
2 NOR – Norvegia
2-1 Rosso TC FOSNAES Kristin Austgulen
2-2 Verde TC SLIND Astrid Oeyre
2-3 Giallo TL SIMPSON-LARSEN Karoline
2-4 Blu TL WENG Heidi
3 GER – Germania
3-1 Rosso TC GIMMLER Laura
3-2 Verde TC HENNIG DOTZLER Katharina
3-3 Giallo TL HOFFMANN Helen
3-4 Blu TL FINK Pia
4 FIN – Finlandia
4-1 Rosso TC MATINTALO Johanna
4-2 Verde TC NISKANEN Kerttu
4-3 Giallo TL RYYTTY Vilma
4-4 Blu TL JOENSUU Jasmi
5 SUI – Svizzera
5-1 Rosso TC WEBER Anja
5-2 Verde TC KAELIN Nadja
5-3 Giallo TL KAELIN Marina
5-4 Blu TL FAEHNDRICH Nadine
6 USA – Stati Uniti
6-1 Rosso TC KERN Julia
6-2 Verde TC BRENNAN Rosie
6-3 Giallo TL McCABE Novie
6-4 Blu TL DIGGINS Jessie
7 ITA – Italia
7-1 Rosso TC de MARTIN PINTER Iris
7-2 Verde TC GANZ Caterina
7-3 Giallo TL di CENTA Martina
7-4 Blu TL CASSOL Federica
8 CZE – Cechia
8-1 Rosso TC JANATOVA Katerina
8-2 Verde TC SCHUETZOVA Sandra
8-3 Giallo TL MILERSKA Anna YC
8-4 Blu TL JAKLOVA Anna Marie
9 CAN – Canada
9-1 Rosso TC MACKIE Alison
9-2 Verde TC DROLET Jasmine
9-3 Giallo TL GAGNON Liliane
9-4 Blu TL SCHMIDT Sonjaa
10 EST – Estonia
10-1 Rosso TC KAASIKU Kaidy
10-2 Verde TC KAASIKU Keidy
10-3 Giallo TL PULLES Mariel Merlii
10-4 Blu TL TUUL Teesi
11 AUS – Australia
11-1 Rosso TC LIE Ellen Soehol
11-2 Verde TC CRIDLAND Phoebe
11-3 Giallo TL FORDHAM Rosie
11-4 Blu TL HOOKER Maddie
12 KAZ – Kazakistan
12-1 Rosso TC SHALYGINA Xeniya
12-2 Verde TC MELNIK Anna
12-3 Giallo TL STEPASHKINA Nadezhda
12-4 Blu TL RYAZHKO Darya
13 CHN – Cina
13-1 Rosso TC YILAMUJIANG Dinigeer
13-2 Verde TC CHI Chunxue
13-3 Giallo TL HE Kaile
13-4 Blu TL WANG Yundi
14 UKR – Ucraina
14-1 Rosso TC NIKON Anastasiia
14-2 Verde TC MYHAL Daryna
14-3 Giallo TL SHKATULA Sofiia
14-4 Blu TL NOPRIIENKO Yelizaveta
15 LAT – Lettonia
15-1 Rosso TC EIDUKA Patricija
15-2 Verde TC AUZINA Kitija
15-3 Giallo TL KAPARKALEJA Linda
15-4 Blu TL KRAMPE Samanta
16 POL – Polonia
16-1 Rosso TC SKINDER Monika
16-2 Verde TC RUCKA-MICHALEK Eliza
16-3 Giallo TL KOLODZIEJ Aleksandra
16-4 Blu TL MARCISZ Izabela
17 FRA – Francia
17-1 Rosso TC PIERREL Julie
17-2 Verde TC PAGNIER Cloe
17-3 Giallo TL PERRY Leonie
17-4 Blu TL CLAUDEL Delphine
18 AUT – Austria
18-1 Rosso TC STADLOBER Teresa
18-2 Verde TC BUCHER Heidi
18-3 Giallo TL BRUDERMANN Katharina
18-4 Blu TL ACHLEITNER Lisa
19 SLO – Slovenia
19-1 Rosso TC MANDELJC Anja
19-2 Verde TC ZERJAV Neza
19-3 Giallo TL JANEZIC Tia
19-4 Blu TL MEDJA Lucija