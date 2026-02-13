Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 14 febbraio, tv, streaming

Milano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
Giorno 8 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, sabato 14 febbraio, l’Italia sarà protagonista nelle otto finali che assegneranno medaglie, ovvero la staffetta femminile di sci di fondo, le dual moguls femminili di sci freestyle, il gigante maschile di sci alpino, la sprint femminile di biathlon, i 500 maschili di speed skating, l’individuale femminile di skeleton, il trampolino grande maschile di salto con gli sci ed i 1500 metri maschili di short track.
Grandi speranze per l’Italia sono riposte nello sci alpino, con Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger ed Alex Vinatzer impegnati nel gigante maschile, nel biathlon, con Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi al via della 7.5 km sprint femminile, e nello short track, con Pietro Sighel, Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini in gara nei 1500 metri maschili.
Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
Sabato 14 febbraio
9.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, salti di prova 4-5-6 (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)
9.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Cina, Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Giappone
10.00 BOB – Monobob femminile, prova cronometrata 5-6 (Giada Andreutti, Simona De Silvestro)
10.00 SCI ALPINO – Gigante maschile, prima manche (Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer)
10.30 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, sedicesimi di finale (Manuela Passaretta)
11.00 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, ottavi di finale
11.20 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, quarti di finale
11.35 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, semifinali
11.46 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, finale per il bronzo
11.48 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, finale per l’oro
12.00 SCI DI FONDO – Staffetta 4×7.5 km femminile (Italia)
12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Svezia-Slovacchia
12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Lettonia
12.30 BOB – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 5-6 (Italia)
13.30 SCI ALPINO – Gigante maschile, seconda manche
14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Cechia-Gran Bretagna, Svezia-Cina, Svizzera-Canada, Germania-USA
14.45 BIATHLON – Sprint 7.5 km femminile (Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi)
16.00 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, quarti di finale
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Finlandia
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale 3: Canada-Germania
17.00 SPEED SKATING – 500 metri maschili (Jeffrey Rosanelli)
17.30 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, trial round (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)
18.00 SKELETON – Gara femminile, terza manche (Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio)
18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, primo turno (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)
19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia, Corea del Sud-Danimarca, Canada-Svizzera, Giappone-USA
19.30 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (prima manche) (Flora Tabanelli, Maria Gasslitter)
19.35 SKELETON – Gara femminile, quarta manche (Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio)
19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, finale
20.15 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (seconda manche) (Flora Tabanelli, Maria Gasslitter)
20.15 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, quarti di finale (Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini)
21.00 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (terza manche) (Flora Tabanelli, Maria Gasslitter)
21.01 SHORT TRACK – 1000 metri femminili, batterie (Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti)
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Danimarca
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale 4: Finlandia-Svizzera
21.49 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, semifinali
22.05 SHORT TRACK – Staffetta 3000 metri femminile, semifinali (Italia)
22.35 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, Finale B
22.42 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, Finale A
