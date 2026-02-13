Milano Cortina 2026OlimpiadiSci AlpinoSport in tvSport Invernali
Startlist gigante maschile Olimpiadi: orari, tv, streaming, pettorali di partenza degli italiani
Sabato 14 febbraio, a Bormio (Italia), si assegnerà un altro titolo dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in programma il gigante maschile, con la prima manche che prenderà il via alle ore 10.00. Saranno al cancelletto di partenza 81 atleti in rappresentanza di 62 Paesi.
Seconda run con inversione dei migliori trenta alle ore 13.30. I quattro azzurri al cancelletto di partenza della prima manche saranno Alex Vinatzer, che scatterà con il pettorale numero 12, Luca De Aliprandini, che prenderà il via con il 21, Tobias Kastlunger, che partirà con il 30, e Giovanni Franzoni, che scenderà con il 31.
Per il gigante maschile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport1, DAZN, Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
QUANDO LO SCI ALPINO ALLE OLIMPIADI
Sabato 14 febbraio
Ore 10.00 1a manche gigante maschile Bormio (Italia) – Diretta tv su Rai2
Ore 13.30 2a manche gigante maschile Bormio (Italia) – Diretta tv su Rai2
PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai2.
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA GIGANTE MASCHILE OLIMPIADI 2026
1 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA
2 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR
3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR
4 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT
5 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI
6 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI
7 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT
8 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO
9 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI
10 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA
11 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR
12 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA
13 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO
14 511983 AERNI Luca 1993 SUI
15 6532084 RADAMUS River 1998 USA
16 54445 HAASER Raphael 1997 AUT
17 60261 MAES Sam 1998 BEL
18 202829 GRATZ Fabian 1997 GER
19 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT
20 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA
21 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA
22 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER
23 20398 VERDU Joan 1995 AND
24 202597 SCHMID Alexander 1994 GER
25 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR
26 6533248 SARCHETT Ryder 2003 USA
27 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE
28 390044 LAINE Tormis 2000 EST
29 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK
30 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA
31 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA
32 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN
33 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN
34 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG
35 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU
36 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR
37 6294662 TRANCHINA Pietro 2003 MAR
38 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN
39 40577 LAIDLAW Harry 1996 AUS
40 240168 URY Balint 2003 HUN
41 6294510 XHEPA Denni 2003 ALB
42 110545 HOLSCHER Tomas 2007 CHI
43 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR
44 151425 MULLER Marek 2004 CZE
45 250474 SIGURDSSON Jon Erik 2004 ISL
46 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA
47 6294853 ONGARO Giovanni 2004 BRA
48 690803 SHEPIUK Dmytro 2005 UKR
49 110473 PIROZZI MAYER Nicolas 2002 URU
50 6191137 VIANO Richardson 2002 HAI
51 460122 STEFANESCU Alexandru Stefan 1999 ROU
52 710353 SLJIVIC Marko 1996 BIH
53 92776 ZLATKOV Kalin 2001 BUL
54 310461 TOMOVIC Aleksa 2003 SRB
55 210052 NAZAROV Medet 2004 UZB
56 520258 ONOL LANG Thomas Kaan 2007 TUR
57 590053 GUERILLOT Emeric 2007 POR
58 270061 COMERFORD Cormac 1996 IRL
59 360046 OSCH Matthieu 1999 LUX
60 550078 OPMANIS Elvis 1997 LAT
61 6191422 TCHIBOZO Nathan 2004 BEN
62 120161 LIU Xiaochen 2002 CHN
63 260110 KIYADARBANDSARI Mohammad 1989 IRI
64 540044 GAXIOLA Lasse 2008 MEX
65 750108 PETKOV Viktor 1999 MKD
66 6533541 ALLEYNE Nikhil 2004 TTO
67 6294520 CECCARELLI Francis 2003 PHI
68 670120 KHOKHLOV Rostislav 2007 KAZ
69 680080 BUCHUKURI Luka 2004 GEO
70 962401 ABDI Fayik 1997 KSA
71 512863 WEIR Thomas 2008 RSA
72 450043 MINI Rafael 2008 SMR
73 10000253 BASHA Faiz Basha Munwar 2002 SGP
74 958809 YUNG Hau Tsuen Adrian 2004 HKG
75 770048 SHAKIROV Timur 2006 KGZ
76 6191274 GRAVIER Mathieu 2003 MAD
77 959600 ABEDA Shannon 1996 ERI
78 160106 KOUYOUMDJIAN Yianno 1997 CYP
79 900014 WIEST Fabian 2008 THA
80 740039 HARUTYUNYAN Harutyun 2000 ARM
81 960902 LABORDE DIT PERE Issa Gachingiri 2007 KEN