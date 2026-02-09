Curling, fratello e sorella in finale alle Olimpiadi! I Wranaa mandano in lacrime gli scozzesi, sfida agli USA

La Gran Bretagna si era presentata con i favori del pronostico alle semifinali del torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dopo aver giganteggiato nel round robin (otto vittorie e una sola sconfitta). I quotatissimi Bruce Mouat e Jennifer Dodds sono però crollati nel primo match da dentro o fuori, quello che non ammette errori se ci si vuole qualificare alla finale che mette in palio il titolo a cinque cerchi.

La Svezia si è imposta con uno schiacciante 9-3 e si è così meritata il diritto di fronteggiare gli USA, capaci di regolare l’Italia per 9-8 al termine di un confronto equilibratissimo, nel match che incoronerà i Campioni Olimpici, mentre la Gran Bretagna fronteggerà Amos Mosaner e Stefania Constantini nella partita che consegnerà la medaglia di bronzo.

La coppia scozzese (ma ai Giochi si gareggia sotto la Union Jake) ha saputo mettere a segno un punto nel quarto end e strappare la mano nel parziale successivo, replicando così a quanto fatto dai fratelli Rasmus e Isabella Wranaa nei due segmenti precedenti. Sul 3-3, però, gli scandinavi si sono accesi in regime di power-play e hanno messo a segno cinque punti nel sesto end, indirizzando la contesa.

RISULTATI SEMIFINALI CURLING OLIMPIADI OGGI

Svezia vs Gran Bretagna 9-3

USA vs Italia 9-8

TABELLONE CURLING DOPPIO MISTO OGGI

Finale per l’oro (martedì 10 febbraio, ore 18.05): USA vs Svezia

Finale per il bronzo (martedì 10 febbraio, ore 14.05): Italia vs Gran Bretagna