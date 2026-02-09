Dove vedere in tv Italia-USA, semifinale curling misto Olimpiadi: orario, programma, streaming

L’Italia affronterà gli USA nella semifinale del torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: gli azzurri hanno concluso la fase a girone unico al secondo posto, battendo proprio gli statunitensi nell’ultima sfida del round robin, e così incroceranno nuovamente gli americani, terzi in graduatoria dopo aver perso lo scontro diretto, nell’incrocio da dentro o fuori che metterà in palio la qualificazione all’atto conclusivo, da disputare contro la vincente del match tra Gran Bretagna e Svezia.

L’appuntamento è per le ore 18.05 di lunedì 9 febbraio sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, dove Amos Mosaner e Stefania Constantini riceveranno tutto il sostegno del proprio pubblico. I Campioni del Mondo andranno a caccia della seconda finale consecutiva ai Giochi, dopo essersi messi al collo la medaglia d’oro a Pechino 2022, quando scrissero una memorabile pagina di storia del curling tricolore portando a casa il primo alloro a cinque cerchi per il Bel Paese.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-USA, semifinale del torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, gratis e in chiaro; in diretta streaming su Rai Play (gratis) e su Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max (per gli abbonati); garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO ITALIA-USA, SEMIFINALE CURLING MISTO OLIMPIADI

Lunedì 9 febbraio

Ore 18.05 Italia vs USA – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA-USA CURLING: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.